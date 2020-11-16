رياضة

فورمولا 1.. هاميلتون يعادل رقم شوماخر بتحقيقه اللقب السابع! (فيديو)

Lebanon 24
16-11-2020 | 18:00
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توّج البريطاني لويس هاميلتون، سائق فريق "مرسيدس"، بلقب بطولة العالم لسباقات "فورمولا 1" للسيارات للمرة السابعة في تاريخه، بعدما حقّق الفوز، أمس الأحد، بسباق جائزة تركيا الكبرى، الجولة الـ14 من بطولة هذا العام.

وعادل هاميلتون بذلك، الرقم القياسي العالمي المسجل باسم الأسطورة الألماني المعتزل، مايكل شوماخر صاحب البطولات الـ7 أيضاً.
 
 
وحقق هاميلتون، صاحب الـ35 عاماً، هذا الإنجاز، في أجواء باردة وماطرة، وعلى حلبة زلقة في مدينة إسطنبول، بعدما تفوق بلفة كاملة على زميله في الفريق، الفنلندي فالتيري بوتاس، الذي كان منافسه الوحيد على اللقب.
 


وتراجع بوتاس بعد أن انزلقت سيارته في اللفة الأولى من السباق.

وأصبح هاميلتون الآن، السائق الأكثر نجاحاً طوال تاريخ سباقات "فورمولا 1"، إذ يتفوق على جميع أقرانه في عدد مرات الفوز في السباقات، وعدد مرات الانطلاق من المركز الأول، وعدد مرات الصعود على منصة التتويج.
 
وحلّ المكسيكي سيرجيو بيريز سائق فريق "ريسينغ يوينت" ثانياً في السباق، فيما خطف بطل العالم 4 مرات سباستيان فيتيل سائق "فيراري" المركز الثالث على منصة التتويج بعدما خطف هذا المركز في اللحظات الأخيرة من السباق مستفيداً من خطأ لزميله شارل لوكلير من موناكو. 
 
 
المصدر: وكالات

رياضة

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