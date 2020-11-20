رياضة

فتاة تؤدي جملة حركية بهلوانية تحتاج لليونة خارقة (فيديو)

Lebanon 24
20-11-2020 | 06:00
A-
A+
Doc-P-767567-637414142988053964.jpg
Doc-P-767567-637414142988053964.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استطاعت الطفلة الأوكرانية بوغدانا تكاتشينكو البالغة 10 أعوام، تنفيذ جملة حركية جمبازية لم يستطع أحد تنفيذها منذ عام 1944.

والتقطت بوغدانا تفاحة موضوعة على الأرض بأسنانها من وضعية الوقوف وثبات القدمين من دون مساعدة يديها نهائيا، باستخدام مرونتها وقوة عضلاتها فقط.
 
 



واستطاعت بوغدانا القيام بالحركة 13 مرة في دقيقة واحدة، وسجل هذا الرقم في الموسوعة الأوكرانية للأرقام القياسية، وتطمح الفتاة الموهوبة لدخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية.
 
 
وتحتاج الجملة الحركية الأوكروباتية التي نفذتها بوغدانا للكثير من المرونة والتدريب، ولم ينفذ أي شخص هذه الحركة منذ أن نفذتها أحد أعضاء فرقة "الأخوات روس" الأمريكية الراقصة عام 1944.
المصدر: روسيا اليوم
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:13 | 2020-11-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:16 | 2020-11-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2020-11-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2020-11-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2020-11-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
23:00 | 2020-11-19
21:00 | 2020-11-19
18:00 | 2020-11-19
15:00 | 2020-11-19
12:00 | 2020-11-19
09:00 | 2020-11-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website