رياضة

خطوة ستغيّر شكل اللعبة.. هل تختفي الضربات الرأسية من كرة القدم؟!

Lebanon 24
20-11-2020 | 21:00
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كشفت تقارير صحافية أنّ العديد من مدربي أندية الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم يطالبون بمنع ضربات الرأس إذا أثبتت الأبحاث أنّها تتسبب في الإصابة بالخرف مع تقدم العمر، في خطوة من شأنها تغيير شكل اللعبة تغييراً جذرياً إذ تعدّ ضربات الرأس مهارة أساسية في اللعبة تساهم في تسجيل الأهداف من الكرات العرضية. 
 
وبحسب ما نقلت شبكة "سكاي نيوز" عن وكالة "رويترز"، فإنّ هذا الموقف جاء من جانب المدربين بعد تسليط الضوء على هذه القضية، عقب وفاة لاعب منتخب إنكلترا السابق نوبي ستايلز، الشهر الماضي.

وأصيب ستايلز، وعدد من زملائه في منتخب إنكلترا الفائز بكأس العالم 1966 بالخرف قبل وفاتهم، بينما كشف بوبي تشارلتون (83 عاماً) لاعب "مانشستر يونايتد" الشهير عن معاناته مع الخرف أيضا في الآونة الأخيرة.

وعن ذلك قال سلافن بيليتش مدرب نادي "وست بروميتش ألبيون" للصحافيين: "إذا أثبتت الأبحاث أن ضرب الكرة بالرأس 10 مرات خلال التدريبات سيسبب الخرف فعلينا منع ذلك"، مضيفاً: "بالنسبة لي الأمر الأهم هو أنهم يتحدثون عن هذا الأمر ويعترفون به".

وقال فرانك لامبارد مدرب "تشيلسي" إنه يفكر حالياً في أسلوب تدريب لاعبيه، وإنه يفضل منع ضرب الكرة بالرأس خلال تدريبات الشبان والناشئين قبل تطبيق ذلك على لاعبي الصف الأول، مشدداً على أنّه "علينا القيام بأي شيء من شأنه جعل الوضع أكثر أمانا".
وقال دين سميث مدرب "أستون فيلا" الذي عانى والده الخرف قبل وفاته بفيروس "كورونا" المستجد، إنه يتفق مع آراء بيليتش في ما يتعلق بضرورة إجراء المزيد من الأبحاث في هذا الجانب.

وتابع سميث: "للأسف أصبح ألزهايمر والخرف أكثر شيوعاً حول العالم حالياً لكني أعتقد أنه يتعين علينا التحرك إذا تبين وجود علاقة بين ضرب الكرة بالرأس والإصابة بالخرف"، موضحاً في الوقت نفسه أنّ "الكرة كانت أثقل وزنا في الماضي، وكلنا نشعر بالحزن على معاناة اللاعبين السابقين من الخرف".
المصدر: سكاي نيوز
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