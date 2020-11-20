رياضة

نقل مباراة كأس السوبر الأفريقية من قطر إلى القاهرة!

Lebanon 24
20-11-2020 | 16:30
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أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، نقل مباراة كأس السوبر الأفريقي 2020 من قطر إلى مصر.

ونشر الاتحاد الأفريقي، مساء اليوم الجمعة، بياناً أوضح فيه أنه بناء على التنسيق المشترك بين الاتحاد الأفريقي لكرة القدم والاتحاد القطري لكرة القدم، في ما يتعلق بأجندة الأحداث الرياضية، فقد تقررعدم إقامة كأس السوبر 2020 في دولة قطر، والتي كانت مقررة في الفترة ما بين 14 و16 آب 2020.
 
وأكد البيان أن النسخة الـ 29 من كأس السوبر الأفريقي 2020 ستقام في العاصمة المصرية القاهرة.


ويقام كأس السوبر الذي ينظمه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم من مباراة واحدة تقام في بلد الفريق الفائز بلقب دوري الأبطال. 

وتجمع مباراة السوبر الأفريقي بين نهضة بركان المغربي، الفائز بكأس الكونفدرالية الأفريقية، والفائز بلقب دوري أبطال أفريقيا، حيث تأهل "الأهلي" و"الزمالك" المصريان للمباراة النهائية.
 
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