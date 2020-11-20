نقل مباراة كأس السوبر الأفريقية من قطر إلى القاهرة!

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، نقل مباراة كأس السوبر الأفريقي 2020 من قطر إلى مصر.



ونشر الاتحاد الأفريقي، مساء اليوم الجمعة، بياناً أوضح فيه أنه بناء على التنسيق المشترك بين الاتحاد الأفريقي لكرة القدم والاتحاد القطري لكرة القدم، في ما يتعلق بأجندة الأحداث الرياضية، فقد تقررعدم إقامة كأس السوبر 2020 في دولة قطر، والتي كانت مقررة في الفترة ما بين 14 و16 آب 2020.

وأكد البيان أن النسخة الـ 29 من كأس السوبر الأفريقي 2020 ستقام في العاصمة المصرية القاهرة.