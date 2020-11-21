رياضة

مفاوضات لحضور الجماهير في نهائي الأهلي والزمالك

Lebanon 24
21-11-2020 | 06:00
A-
A+
Doc-P-767885-637415006885386018.jpg
Doc-P-767885-637415006885386018.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت وزارة الشباب والرياضة المصرية، الجمعة، عن وجود مفاوضات مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم والجهات الأمنية، بشأن إمكانية حضور الجماهير في المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والزمالك في القاهرة الأسبوع المقبل.


وقال وزير الشباب والرياضة المصري، أشرف صبحي، في تصريحات للصحافيين بعد جولة أجراها في استاد القاهرة الدولي الذي يستضيف النهائي، إن "ملف حضور الجماهير لنهائي دوري أبطال إفريقيا تجري مناقشته مع الجهات المعنية سواء الجهات الأمنية أو الاتحاد الإفريقي لكرة القدم".
 
وأشار إلى أن "القرار الرسمي لم يحسم بعد، وفى حالة السماح بحضور الجماهير سيتم الالتزام التام بكافة الإجراءات الاحترازية".

وأضاف صبحي أن "التنسيق قائم مع الاتحادين الإفريقي والمصري لكرة القدم بشأن تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد.

وأكد أنه سيواصل سعيه لضمان حضور الجماهير لمؤازرة الأهلي والزمالك.

وسيكون النهائي الذي يقام في 27 تشرين الثاني الحالي، تاريخيا هذا الموسم، إذ إنه للمرة الأولى سيقام من مباراة واحدة، تأجلت في مناسبتين من جراء تفشي كوفيد-19 في صفوف اللاعبين، والمرة الأولى التي يجمع بين فريقين من بلد واحد في تاريخ المسابقة.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
09:00 | 2020-11-21
23:00 | 2020-11-20
21:00 | 2020-11-20
18:00 | 2020-11-20
16:30 | 2020-11-20
15:00 | 2020-11-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website