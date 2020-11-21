رياضة

أبرحها ضرباً.. لاعبة مصارعة عربية تتعرض لاعتداء على يد مدرب المنتخب المصري (صور)

Lebanon 24
21-11-2020 | 09:00
A-
A+
Doc-P-767990-637415426337042375.jpg
Doc-P-767990-637415426337042375.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 
 
 
تعرضت سمر حمزة، لاعبة منتخب المصارعة النسائية في مصر، لضرب مبرح من مدرب المنتخب المصري ونجله.
 
 
 

وشهد المركز الأولمبى شجارا عنيفا بين اللاعبة ومدربها من جهة وبين ممدوح فرج مدرب منتخب السيدات وأبنائه، والتي وصلت إلى قسم شرطة البساتين، وتقرر بناء عليه إيقاف جميع أطراف الأزمة لحين انتهاء التحقيقات.
 
 
وكان الظهور الأول للاعبة خلال التحقيق الذي خضعت له مع باقي أطراف الأزمة بمقر اللجنة الأولمبية، وبحضور ممثلين عن وزارة الشباب والرياضة، وظهر على اللاعبة آثار الضرب المبرح الذي تعرضت له مع مدربها من جانب الطرف الآخر.

وشهد المركز الأولمبي لتدريب الفرق القومية بالمعادي في مصر مشكلة بين أفراد منتخب المصارعة، وكان أطرافها كل من سمر حمزة لاعبة المنتخب ومدربها محمد طلبة مع ممدوح فرج مدرب منتخب السيدات ونجله، واشتبك الطرفان وتم استدعاء الشرطة إلى المركز.

وبدأت الأزمة بشكوى ممدوح فرج من صوت الموسيقى التي تسمعها سمر حمزة، وتبادل الطرفان الحديث ووصل إلى اشتباك لفظي، فقام نجل فرج بالتعدي على محمد طلبة، وتدخل مسؤولو المركز والعاملون وتم استدعاء الشرطة وإبلاغ مجلس إدارة الاتحاد بالواقعة وتوجهوا جميعا إلى قسم شرطة البساتين.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
12:00 | 2020-11-21
06:00 | 2020-11-21
23:00 | 2020-11-20
21:00 | 2020-11-20
18:00 | 2020-11-20
16:30 | 2020-11-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website