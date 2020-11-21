رياضة

"فيفا" يعلن عن موعد حفل "جوائز الأفضل" لعام 2020

Lebanon 24
21-11-2020 | 15:00
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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أن مراسم توزيع جوائز الأفضل ستقام في 17 كانون الاول.

وقال "الفيفا" في بيانه إنه "تماشيا مع احتياطات الصحة العامة، والمبدأ التوجيهي للفيفا بأن الصحة تأتي أولا، تقرر أن تقام مراسم توزيع الجوائز كحدث افتراضي فقط".

ويتم التصويت على الفائزين من قبل قادة ومدربي المنتخبات الوطنية، و200 صحفي، إضافة إلى تصويت جماهير الكرة عبر الإنترنت.

وسيبدأ التصويت في 25 تشرين الثاني، وينتهي في 9 كانون الاول.

وهناك جوائز لأفضل لاعب ولاعبة، وأفضل مدرب، وأفضل حارس مرمى، وأفضل تشكيلة من11 لاعبا، وأفضل هدف، وأفضل جماهير كرة. كان الموعد الأصلي لمراسم توزيع الجوائز، قد تأجل في سبتمبر، بسبب جائحة "كورونا".

المصدر: سبوتنيك
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