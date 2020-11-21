رياضة

مونديال 2022: اكتمال "90% من البنية التحتية" وجاهزية ثلاثة استادات

Lebanon 24
21-11-2020 | 18:00
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قبل عامين من صافرة انطلاق كأس العالم قطر 2022 لكرة القدم، أعلن المنظمون عن اكتمال 90% من البنية التحتية وجاهزية جميع الملاعب قبل عام من أهم بطولة كروية عالمية تُقام مرّة كل أربع سنوات.

من المقرر أن ينطلق المونديال الأول في الشرق الأوسط والعالم العربي في 21 تشرين الثاني، خلافا لباقي المونديالات الصيفية بسبب درجة الحرارة المرتفعة في الدولة الخليجية الغنية بالغاز. ويُختتم بمباراة نهائية في الثامن عشر من كانون الاول.

وأعلنت اللجنة العليا للمشاريع والارث عن اكتمال "البنية التحتية للبطولة بنسبة 90%" و"جاهزية ثلاثة استادات من أصل ثمانية".

فيما انتهت الأعمال الرئيسة في استادين آخرين "على أن تكتمل جميع الاستادات قبل انطلاق البطولة بأكثر من عام بما يتيح اختبار جاهزيتها قبل الحدث بوقت كافٍ".

واستضافت الاستادات الثلاثة التي أعلن عن جاهزيتها، وهي استاد خليفة الدولي، استاد الجنوب واستاد المدينة التعليمية "أكثر من 100 مباراة العام الجاري في ظل إجراءات احترازية صارمة فرضتها تحديات جائحة كوفيد-19".

 
المصدر: فرانس برس
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