مونديال 2022: اكتمال "90% من البنية التحتية" وجاهزية ثلاثة استادات

قبل عامين من صافرة انطلاق كأس العالم قطر 2022 لكرة القدم، أعلن المنظمون عن اكتمال 90% من البنية التحتية وجاهزية جميع الملاعب قبل عام من أهم بطولة كروية عالمية تُقام مرّة كل أربع سنوات.

من المقرر أن ينطلق المونديال الأول في الشرق الأوسط والعالم العربي في 21 تشرين الثاني، خلافا لباقي المونديالات الصيفية بسبب درجة الحرارة المرتفعة في الدولة الخليجية الغنية بالغاز. ويُختتم بمباراة نهائية في الثامن عشر من كانون الاول.