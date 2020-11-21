جائزة الفتي الذهبي من نصيب هالاند

نجح المهاجم النروجي في صفوف نادي بوروسيا دورتموند الالماني ايرلينغ هالاند من حصد جائزة الفتى الذهبي لافضل لاعب صاعد على مستوى العالم بعد المستوى الجيد الذي ظهر فيه في العام 2020 بحسب ما أعلنته صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية التي تقدم هذه الجائزة.

هالاند تنافس مع العديد من اللاعبين منهم زميله في الفريق جادون سانشو، لاعب برشلونة المصاب حاليا أنسو فاتي، والبرازيلي في ريال مدريد فينيسيوس جونيور ألفونسو دافيز مدافع بايرن ميونيخ، ميسون غرينوود مهاجم مانشستر يونايتد.

🤩 Golden Boy 2020: Erling Haaland! pic.twitter.com/5jgYTxB5n8

— Borussia Dortmund (@BVB) November 21, 2020