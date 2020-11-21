جائزة الفتي الذهبي من نصيب هالاند

نجح المهاجم النروجي في صفوف نادي بوروسيا دورتموند الالماني ايرلينغ هالاند من حصد جائزة الفتى الذهبي لافضل لاعب صاعد على مستوى العالم بعد المستوى الجيد الذي ظهر فيه في العام 2020 بحسب ما أعلنته صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية التي تقدم هذه الجائزة.
هالاند تنافس مع العديد من اللاعبين منهم زميله في الفريق جادون سانشو، لاعب برشلونة المصاب حاليا أنسو فاتي، والبرازيلي في ريال مدريد فينيسيوس جونيور ألفونسو دافيز مدافع بايرن ميونيخ، ميسون غرينوود مهاجم مانشستر يونايتد.
🤩 Golden Boy 2020: Erling Haaland! pic.twitter.com/5jgYTxB5n8
— Borussia Dortmund (@BVB) November 21, 2020
— Borussia Dortmund (@BVB) November 21, 2020
هالاند هو اول لاعب نروجي يحصل على هذه الجائزة، ولديه معدل تهديف جيد بما في ذلك ستة أهداف في سبع مباريات مع منتخب النروج، و11 هدفا في 11 مباراة رسمية مع بوروسيا دورتموند حتى الآن هذا الموسم، يتضمن ذلك أربعة أهداف في ثلاث مباريات في دوري أبطال أوروبا.