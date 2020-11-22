الدوري الإماراتي.. "الجزيرة" يتخطّى "شباب الأهلي" بخماسية في مباراة مثيرة (فيديو)

حقّق نادي "الجزيرة" فوزاً مهماً على مضيفه نادي "شباب الأهلي" بنتيجة 5-3، في المباراة المثيرة التي أقيمت بينهما، أمس السبت، ضمن الجولة السادسة من الدوري الإماراتي لكرة القدم (دوري الخليج العربي).

وسجّل لـ"الجزيرة" كلّ من ايمو ايزيكيل في الدقيقة 7، وعلي مبخوت (هدفان) في الدقيقتيْن 12 و59، وعبد الله رمضان في الدقيقة 35 وعمر تراوري في الدقيقة 88.

أمّا أهداف "شباب الأهلي" فأتت عن طريق كلّ من إيغور خيسوس (هدفان) في الدقيقتين 16 و55 وأحمد خليل في الدقيقة 68.

وبهذا الفوز رفع "الجزيرة" رصيده إلى 11 نقطة في المركز الرابع على جدول الترتيب، فيما مني "شباب الأهلي" بالخسارة الأولى هذا الموسم ليتجمّد رصيده عند 9 نقاط في المركز الثامن.

وفي مباراة أخرى من الجولة نفسها، حقق "الوحدة" فوزه الثالث على التوالي، بعد تغلبه على ضيفه "عجمان" بـ 3 أهداف من دون رد.

وأنهى أصحاب الأرض الشوط الأول متفوقين بهدفين جاء عن طريق، يحي الغساني في الدقيقة 22، والبرازيلي جيانلوكا مونيز في الدقيقة 25، واختتم محمد المنهالي الأهداف في الدقيقة 80.

وارتفع رصيد "الوحدة" إلى 13 نقطة في المركز الثاني على جدول الترتيب خلف "الشارقة" ومتساوياً مع "النصر" الثالث برصيد 13 نقطة، فيما تجمد رصيد "عجمان" عند نقطتين، متراجعاً إلى المركز الـ12 في جدول الترتيب.

وفي مباراة أخرى، استعاد فريق "الظفرة" ذاكرة الانتصارات بفوزه الثمين على ضيفه "خورفكان" بهدفين نظيفين سجلهما الهولندي مايكل راشوفيل في الدقيقة 59 وزميله البرازيلي دينلسون في الدقيقة 83 من ركلة جزاء.

وعاد "الظفرة" ليحقق النقاط الـ3 بعد غياب جولتين تلقى فيها خسارتين ثقيلتين أمام "الشارقة" 0-5 و"العين" 1-4 على التوالي، لكنه أوقف نزيف النقاط بالفوز المهم الذي حققه ليضع الفريق النقطة العاشرة في المركز السابع في حين تجمدت نقاط "خورفكان" عن نقطة واحدة في المركز قبل الأخير.

وكانت الجولة انطلقت يوم الجمعة حيث واصل "الشارقة" تحقيق الانتصارات والاحتفاظ بصدارة الترتيب بعد تغلبهعلى "النصر" بنيتجة 2-1.

وسجل هدفي "الشارقة" اللاعب ايغور كورنادو في الدقيقتين 20 و79، فيما سجل لـ"النصر" ضياء سبع في الدقيقة 58 من اللقاء، ليرفع "الشارقة" بذلك رصيده إلى 18 نقطة من 6 جولات "بالعلامة الكاملة"، في حين توقف رصيد "النصر" عند 13 نقطة في المركز الثالث، بالتساوي مع "الوحدة" الوصيف.



وفي باقي مباريات الجمعة، فاز "العين" على "الوصل" بهدفين مقابل هدف واحد، ليرفع "العين" رصيده إلى 11 نقطة في المركز الخامس بالتساوي مع "الجزيرة" الرابع، بينما تجمد رصيد "الوصل" عند 6 نقاط في المركز العاشر.

وفاز فريق "اتحاد كلباء" بهدفين مقابل لا شيء على "بني ياس" في ملعب بني ياس، ليرفع "اتحاد كلباء" رصيده إلى 9 نقاط في المركز التاسع، فيما توقف "بني ياس" عند 10 نقاط في المركز السادس.

كذلك حقق فريق "الفجيرة" أول فوز له بالدوري بعد أن تغلب على "حتا" بهدف مقابل لا شيء ليرفع "الفجيرة" رصيده إلى 4 نقاط في المركز الحادس عشر، ويتوقف رصيد "حتا" عند نقطة واحدة في المركز الرابع عشر والأخير.