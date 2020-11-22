بخطأ قاتل من تير شتيغن.. "برشلونة" يسقط أمام "أتليتيكو"!

تسبّب حارس مرمى نادي "برشلونة"، مارك أندري تير شتيغن، بخسارة فريقه بنتيجة 1-0رأمام "أتليتيكو مدريد"، في المباراة التي أقيمت بينهما، أمس السبت، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وذلك فكّ مدّرب "أتلتيكيو"، الأرجنتيني دييغو سيميوني، عقدته ضد "برشلونة"، بالفوز عليه لأول مرة في الدوري منذ أن تولى تدريب "أتلتيكو" عام 2011.



وسجل الهدف الوحيد في المباراة نجم "أتلتيكو"، البلجيكي يانيك فيريرا كاراسكو، في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول بعد خطأ قاتل من حارس "برشلونة" مارك أندري تير شتيغن، الذي خرج من مرماه في وقت خاطئ.

وبهذا الفوز، رفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثاني، فيما توقف رصيد "برشلونة" عند 11 نقطة في المركز العاشر على جدول ترتيب فرق "الليغا".