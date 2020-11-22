بفضل رونالدو.. "يوفنتوس" يجتاز عقبة "كالياري" في الدوري الإيطالي! (فيديو)

ويدين "يوفنتوس" بالفضل في الفوز لنجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي سجل هدفي المباراة في الدقيقتين 38 و42.وبهذا الفوز، رفع "يوفنتوس" رصيده إلى 16 نقطة، فيما توقف رصيد "كالياري" عند 10 نقاط بالمركز العاشر على جدول ترتيب فرق "الكالتشيو".