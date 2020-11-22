رياضة

بفضل رونالدو.. "يوفنتوس" يجتاز عقبة "كالياري" في الدوري الإيطالي! (فيديو)

Lebanon 24
22-11-2020 | 18:00
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تمكّن نادي "يوفنتوس" من اجتياز عقبة ضيفه "كالياري" بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
 
ويدين "يوفنتوس" بالفضل في الفوز لنجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي سجل هدفي المباراة في الدقيقتين 38 و42.

وبهذا الفوز، رفع "يوفنتوس" رصيده إلى 16 نقطة، فيما توقف رصيد "كالياري" عند 10 نقاط بالمركز العاشر على جدول ترتيب فرق "الكالتشيو".
المصدر: روسيا اليوم

رياضة

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