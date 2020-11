مدفيديف يتوّج بلقب بطولة "الماسترز" الختامية للتنس (فيديو)

12 years, 8 different champions at the #NittoATPFinals in London 🙌



09: Davydenko 🇷🇺

10: Federer 🇨🇭

11: Federer 🇨🇭

12: Djokovic 🇷🇸

13: Djokovic 🇷🇸

14: Djokovic 🇷🇸

15: Djokovic 🇷🇸

16: Murray 🇬🇧

17: Dimitrov 🇧🇬

18: Zverev 🇩🇪

19: Tsitsipas 🇬🇷

20: Medvedev 🇷🇺 pic.twitter.com/AcmU9CeGan