رياضة

مدفيديف يتوّج بلقب بطولة "الماسترز" الختامية للتنس (فيديو)

Lebanon 24
23-11-2020 | 18:00
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توّج اللاعب الروسي، دانييل مدفيديف، البالغ 24 عاماً للمرة الأولى في مسيرته بلقب بطولة "الماسترز" الختامية لكرة المضرب، التي تجمع سنوياً بين أفضل 8 لاعبين خلال الموسم.
 
ورفع مدفيديف كأس البطولة بعد تغلبه في النهائي على النمساوي دومينيك تيم بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، بواقع: 4-6 و7-6 و6-4، خلال ساعتين و42 دقيقة.
 
 
 
 
 
وجاء تتويج مدفيديف باللقب من دون أن يخسر أي مباراة، بعد أن فاز في دور المجموعات على الألماني ألكسندر زفيريف ثم الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف الأول عالمياً ثم الأرجنتيني دييغو شفارتزمان، قبل أن يقصي الإسباني رافائيل نادال المصنف الثاني عالمياً من نصف النهائي ويحرمه من فرصة محاولة الفوز بلقب البطولة الختامية للمرة الأولى.
 
 
وشاءت الصدف أن يكون مدفيديف آخر بطل يتوّج في لندن، بعد أن كان مواطنه نيكولاي دافيدينكو أوّل بطل في العاصمة البريطانية التي احتضنت البطولة منذ 2009 لكنها ستنتقل إلى تورينو اعتباراً من 2021.
 
 
وهذا اللقب هو التاسع للنجم الروسي خلال مسيرته الاحترافية.
المصدر: روسيا اليوم

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