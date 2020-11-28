ميسي يبكي متأثراً على رحيل مارادونا خلال تدريبات "برشلونة"! (فيديو)





ونشر الحساب الرسمي لنادي "برشلونة" فيديو وصوراً تظهر لاعبي وإداريي النادي الكتالوني يقفون دقيقة صمت على روح مارادونا قبل بداية التمارين، أمس الجمعة.



ويظهر في الفيديو الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد "برشلونة" يمسح دموعه متأثراً بوفاة مواطنه الأسطورة. قام لاعبو نادي "برشلونة" الإسباني خلال تدريباتهم، أمس الجمعة، بلفتة طيبة تجاه أسطورة كرة القدم الأرجنتيني، دييغو أرماندو مارادونا.ونشر الحساب الرسمي لنادي "برشلونة" فيديو وصوراً تظهر لاعبي وإداريي النادي الكتالوني يقفون دقيقة صمت على روح مارادونا قبل بداية التمارين، أمس الجمعة.ويظهر في الفيديو الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد "برشلونة" يمسح دموعه متأثراً بوفاة مواطنه الأسطورة.

The minute's silence before training in memory of Maradona 🥺 pic.twitter.com/qIrwgLBqSE — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 27, 2020

🇦🇷😢 An emotional moment for Leo Messi remembering Maradona pic.twitter.com/2f3FSemmXF — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 27, 2020

🙏 Maradona remembered in training pic.twitter.com/lEGFhqH9EZ — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 27, 2020

وتوفي مارادونا، يوم الأربعاء، عن عمر 60 عاماً في منزله بضواحي بوينس آيرس، إثر إصابته بقصور حاد في القلب.



يذكر أنّ "برشلونة" أعلن، الخميس، تنكيس الأعلام في ملعبه "كامب نو" عقب وفاة مارادونا، الذي مثل النادي الكتالوني بين عامي 1982 و1984.

ويخوض "برشلونة" مباراة أمام "أوساسونا" في الدوري الإسباني لكرة القدم، غداً الأحد، ضمن الجولة 11 من "الليغا".