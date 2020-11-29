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رياضة
عندما لعب ميسي ومارادونا جنبا إلى جنب في فريق واحد (فيديو)
Lebanon 24
29-11-2020
|
06:00
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نشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، فيديو نادرا لأفضل لاعبين أنجبتهما الكرة الأرجنتينية عبر التاريخ، ليونيل ميسي، والراحل دييغو مارادونا، وهما يلعبان جنبا إلى جنب في فريق واحد.
ويعود الفيديو للعام 2005، عندما لعب مارادونا وميسي، الذي كان حينها في بداية مسيرته، مع منتخب كل نجوم الأرجنتين في مباراة استعراضية.
وشارك في تلك المباراة نجوم أرجنتينيون آخرون، على غرار دييغو سيميوني، وخوان رومان ريكيلمي، وخوان سيباستيان فيرون، وسيرجيو أغويرو.
ولكن التركيز كله كان حينها على ميسي، الذي كان الجميع يتوقع له مستقبلا زاهرا وحافلا في ملاعب كرة القدم، وعلى مارادونا الذي ترك إرثا عظيما في تاريخ الساحرة المستديرة.
وتسبب الثنائي في إحداث فوضى للفريق الخصم في ذلك اللقاء، حيث أظهرا موهبتهما في تجاوز اللاعبين المنافسين، من خلال بعض المراوغات والتمريرات البينية المميزة، واللمسات الأنيقة.
وظهرا في إحدى اللقطات وهما يتبادلان الكرة بشكل رائع، قبل أن ينفرد ميسي بالمرمى، لكن كرته ارتطمت بالحارس وذهبت إلى خارج الملعب.
وكانت هناك العديد من المقارنات بين الاثنين على مر السنين، لكن ميسي يصر على أنه ليس بنفس مستوى مارادونا، حيث قال في تصريح شهير: "حتى لو لعبت لمليون عام، فلن أقترب أبدا من دييغو مارادونا. لا أريد هذه المقارنة على أي حال. إنه الأعظم على الإطلاق".
يذكر أن مارادونا، الذي توفي يوم الأربعاء الماضي، عن عمر ناهز 60 عاما، أشرف على تدريب ميسي، عندما تولى تدريب منتخب الأرجنتين بين العامين 2008 و2010، لكن "البرغوث" و"الفتي الذهبي"، لم يحققا معا أي نجاحات تذكر.
المصدر: روسيا اليوم
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