رياضة

بحضور 2000 مشجّع.. "أرسنال" يقدّم أفضل هدية لجماهيره العائدة!

Lebanon 24
04-12-2020 | 15:00
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عادت جماهير نادي "أرسنال" الإنكليزي إلى المدرجات بعد نحو 9 أشهر من الغياب بسبب تفشّي فيروس "كورونا" المستجدّ، وكانت أفضل هدية تلقّتها هو فوز فريقها على "رابيد فيينا" النمساوي بنتيجة 4-1 في الدوري الأوروبي، أمس الخميس.
وفتتح الفرنسي ألكسندر لاكازيت التسجيل في الدقيقة العاشرة، ووصف لاكازيت الأمر "بالمذهل" بينما قال زميله أينزلي ميتلاند-نايلز: "انتظرنا طويلاً. من الرائع عودة هذا الصوت واللاعب رقم 12 مرة أخرى".

وبعد 3 أشهر من التوقف عاد نشاط كرة القدم في إنكلترا في حزيران لكن بدون جماهير.

ومع وضع العاصمة الإنكليزية في النطاق الثاني لمناطق انتشار العدوى في القيود، التي تلت العزل العام كان "أرسنال" أول فريق في الدوري الممتاز يحظى بفرصة استقبال عدد محدود من الجماهير بلغ 2000 مشجّع فقط.
 
تباعد اجتماعي

وفي المدرجات ومع تطبيق التباعد الاجتماعي في خطوط واضحة ووضع الكمامات كان الشعور السائد هو العودة إلى المعتاد.

وتجولت التميمة المفضلة للجماهير "غانر سوروس"، والذي كان مهدداً بعدم الظهور مرة أخرى في ظل سعي "أرسنال" لتقليص النفقات، ولم يمض الكثير من الوقت حتى بدأت الجماهير في الهتاف: "نحن نكره توتنهام".

ووجه لاعبو "أرسنال"التحية للجماهير قبل انطلاق المباراة وعندما افتتح لاكازيت التسجيل اجتمع الفريق حوله لتوجيه التحية مرة أخرى.
 


وزادت السعادة بفضل هدفين آخرين من بابلو ماري وإيدي نكيتياهو رغم تقليص كويا كيتاغاوا الفارق لـ"رابيد فيينا" بعد الاستراحة لم يكن هناك ما يزعج الجماهير.

واختتم إميل سميث رو أهداف "أرسنال" ليريح الجماهير بالفوز السهل والذي حافظ لـ"أرسنال" على سجله المثالي في البطولة هذا الموسم.

ولم يرحل أي مشجع مبكرا وعندما انتهت المباراة أظهر لاعبو "أرسنال"امتنانهم للجماهير مع شعور بعودة الأمور لطبيعتها بشكل ما.

ويحل أرسنال ضيفاً على غريمه "توتنهام" في الدوري، الأحد، حيث ستعود الجماهير في الدوري لأول مرة.
 
 
 
المصدر: سكاي نيوز
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