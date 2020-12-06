رياضة

فورمولا 1: بوتاس أوّل المنطلقين في جائزة "الصخير".. و"بديل هاميلتون" ثانياً!

Lebanon 24
06-12-2020 | 06:00
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سيكون سائق "مرسيدس" الفنلندي فالتيري بوتاس أوّل المنطلقين في سباق "جائزة الصخير الكبرى" الجولة 16 من بطولة العالم لسباقات "الفورمولا 1" بعد حلوله أولاً في التجارب التأهيلية التي أقيمت، أمس السبت، على المسار الخارجي لحلبة البحرين الدولية.
 
وتفوّق بوتاس على زميله الجديد في "مرسيدس" البريطاني جورج راسل الذي حلّ بديلاً لبطل العالم البريطاني لويس هاميلتون والذي سيتغيّب عن سباق اليوم بسبب إصابته بفيروس "كورونا" المستجدّ. 
 
وحلّ سائق "ريد بول" الهولندي ماكس فيرستابن ثالثاً، متبوعاً بسائق "فيراري" شارل لوكلير الذي سينطلق من المركز الرابع. 
 
 
وتستضيف البحرين السباق الثاني في" الفورمولا 1" على حلبة الصخير خلال أسبوعيْن لكن بمسار آخر مختلف نسبياً عن المسار الأساسي للحلبة. 
 
 
 

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