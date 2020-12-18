رياضة

بعد اللقب الغائب منذ 30 عاماً.. كلوب أفضل مدرب في العالم!

Lebanon 24
18-12-2020 | 12:00
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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، عن الفائز بجائزة أفضل مدرب لفرق الرجال، خلال حفل توزيع جوائز الأفضل 2020 في مدينة زيوريخ السويسرية، أمس الخميس.

وأحرز الجائزة الألماني يورغن كلوب مدرب "ليفربول" الإنكليزي، متفوقاً على مواطنه هانز فليك مدرب "بايرن ميونيخ" الألماني والأرجنتيني مارسيلو بييلسا مدرب "ليدز يونايتد" الإنكليزي.
 
ويأتي تتويج كلوب بالجائزة المرموقة بعد قيادته "ليفربول" لتحقيق لقب الدوري الإنكليزي الممتاز "البريميرليغ" الغائب عن خزائن "الريدز" منذ 30 عاماً.
 
وعلّق كلوب على النتيجة قائلاً إنّه سعيد وفخور بهذا الإنجاز الذي اعتبره "جماعياً" للفريق بأكمله، كاشفاً عن صدمته عندما تمّ إعلان النتيجة.

وقال لموقع "ليفربول": "لم أكن أتوقع ذلك. وأخبرني "فيرج" (نجم الفريق الهولندي فيرجيل فان دايك) لاحقًا أنه كان متفاجئًا مثلي، من الواضح أنني لم أكن مستعدًا لذلك ولكن بالطبع يجب أن أقول شكرًا لكم وها أنا أفعل ذلك، خاصةً نيابة عن كل طاقم التدريب الخاص بي".
 


وأضاف كلوب: "من الواضح أننا لدينا مجموعة رسائل أننا فزنا بها مرة أخرى، وكانت الرسالة واضحة إلى حد كبير، بدونهم لن أكون هنا ولن نحقق النجاح الذي حققناه وكل هذه الأشياء. لولا اللاعبين، لما كان هذا ممكنًا".

وأشاد كلوب بالفريق الحالي للـ"ريدز"، قائلاً: "فريق بمستوى عالمي يساهم في ذلك، ولدي ذلك الحمد لله. أنا أعمل في نادٍ مثير، وأحصل على كل الدعم الذي أحتاجه، ولدي أشخاص رائعون من حولي. لذلك جئت إلى هنا، حتى في الأوقات الصعبة ، كل يوم الابتسامة على وجوهنا. كل هذا يجعل الأمر أسهل ويجعله ممكنًا. لقد قلت عدة مرات إنني لست من أكبر المؤمنين بهذا النوع من الجوائز الفردية للمدربين، لكنني تعلمت في الوقت نفسه أننا نأخذها لنا جميعًا. من الواضح أنه لا يمكننا تغيير العالم، شخص واحد يحصل على الجائزة ولكنها لنا جميعًا وأنا فخور بذلك حقًا".
 
واعتبر كلوب أن فوزه بالجائزة على حساب مارسيلو بيلسا وهانسي فليك "شرفاً" له، لكنه كان يتوقع أن تذهب الجائزة إلى الأخير.

وقال كلوب: "تجمعني علاقة طويلة مع هانسي، نعرف بعضنا البعض منذ زمن طويل. عندما كنت مديرًا فنيًا في ماينتس، كان مديرًا فنيًا في هوفنهايم ولم يكن هوفنهايم في الدوري الألماني. لذلك لدينا تاريخ معًا. أعتقد حقًا بعد الفوز بالثلاثية - كأس ألمانيا، الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا - اعتقدت أنه سيفوز بها، بصراحة. لقد قام بعمل استثنائي".

ووصف كلوب مارسيلو بيلسا بـ"الأب الروحي" لجميع المدربين. وقال "ربما لا يمكنك العمل بقدر ما يعمل. كنا جميعًا نجلس هناك ببدلة في الحفل الافتراضي، وذكر تياجو أن مارسيلو كان يرتدي بدلة ليدز الرياضية، لذلك ربما كان جالسًا في مكتبه ويستعد للمباراة التالية. مثل هذا المدير المؤثر على مر السنين، لا يمكنك الثناء عليه بما يكفي لما فعله من أجل كرة القدم. لذلك، بالطبع، إنه لشرف لي أن يتم ذكر أسمي مع هؤلاء الرجال - لذا الفوز بالجائزة أمر كبير حقًا".
 
 
 
المصدر: وكالات
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