"مان يونايتد" و"توتنهام" إلى نصف نهائي "رابطة المحترفين" الإنكليزية! (فيديو)





وانضم "مانشستر يونايتد" بهذا الفوز إلى "توتنهام" الفائز في وقت سابق على مضيفه "ستوك سيتي" من الدرجة الأولى 3-1، و"مانشستر سيتي" و"برنتفورد" المتأهلين الثلاثاء.



وانتظر "يونايتد" حتى الدقيقة 88 ليفتتح التسجيل عبر مهاجمه الأوروغوياني أدينسون كافاني بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، قبل أن يضيف البديل الفرنسي أنتوني مارسيال الهدف الثاني في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع بعد دخوله إلى منطقة الجزاء وتسديده في الجهة العكسية إثر تمريرة بينية من البديل الآخر ماركوس راشفورد (90+6). أكمل نادي "مانشستر يونايتد" عقد المتأهلين إلى الدور نصف النهائي من كأس رابطة الأندية الإنكليزية المحترفة في كرة القدم، بفوزه المتأخر على مضيفه "إيفرتون" بنتيجة 2-0، في المباراة التي أقيمت بينهما، أمس الأربعاء، على ملعب "غوديسون بارك".وانضم "مانشستر يونايتد" بهذا الفوز إلى "توتنهام" الفائز في وقت سابق على مضيفه "ستوك سيتي" من الدرجة الأولى 3-1، و"مانشستر سيتي" و"برنتفورد" المتأهلين الثلاثاء.وانتظر "يونايتد" حتى الدقيقة 88 ليفتتح التسجيل عبر مهاجمه الأوروغوياني أدينسون كافاني بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، قبل أن يضيف البديل الفرنسي أنتوني مارسيال الهدف الثاني في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع بعد دخوله إلى منطقة الجزاء وتسديده في الجهة العكسية إثر تمريرة بينية من البديل الآخر ماركوس راشفورد (90+6).

𝗖𝗮𝘃 yourselves a merry little Christmas... (sorry) 😅



🔴 #MUFC

🏆 #CarabaoCup pic.twitter.com/s43y8YkkQc — Manchester United (@ManUtd) December 24, 2020



واستعاد "توتنهام" نغمة الانتصارات بعد خسارتين وتعادل في الدوري المحلي، مما إفقده صدارة الترتيب لمصلحة "ليفربول" وتراجعه للمركز السادس. واستعاد "توتنهام" نغمة الانتصارات بعد خسارتين وتعادل في الدوري المحلي، مما إفقده صدارة الترتيب لمصلحة "ليفربول" وتراجعه للمركز السادس.

وافتتح الويلزي غاريث بيل التسجيل بضربة رأس لعبها بطريقة ذكية في الزاوية الأرضية اليسرى للمرمى بعيداً عن متناول الحارس أندرو لونيرغان، مستغلاً تمريرة أمامية بعيدة المدى من زميله هاري وينكس (22).



وارتكب الحارس الدولي الفرنسي هوغو لوريس خطأ في الخروج من مرماه، مما كلف فريقه هدف التعادل بعد تمريرة من جايكوب براون إلى عمق منطقة الجزاء تابعها الإيرلندي الشمالي جوردان تومسون بتسديدة يسارية في الزاوية الضيقة (53).



واستعاد فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو الأسبقية بهدف بعيد المدى من المدافع الويلزي بن دايفيس من قرابة 25 متراً لامست الكرة القائم وأكملت طريقها نحو الشباك (70).



وضمن "توتنهام" الانتصار عن طريق هاري كاين الذي سجل الهدف الثالث بعدما اخترق منطقة الجزاء وسدد الكرة في سقف المرمى (81).



وكان "سيتي" تغلب الثلاثاء على "أرسنال" 4-1، فيما حقق "برنتفورد" من الدرجة الأولى المفاجأة بإقصائه "نيوكاسل" بالفوز عليه 1-0.

وأسفرت قرعة نصف النهائي، التي جرى سحبها مساء أمس الأربعاء، عن مواجهة نارية بين الغريمين "مانشستر سيتي" و"مانشستر يونايتد"، فيما سيواجه "توتنهام" فريق "برينتفورد"، المنافس في دوري الدرجة الأولى الإنكليزي.

وستقام مباراتا الدور نصف النهائي في الرابع من الشهر المقبل.