رياضة

بوتشيتينو يقف على بُعد خطوة واحدة من تدريب باريس سان جيرمان

Lebanon 24
25-12-2020 | 06:00
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أكدت تقارير صحفية أن المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، المدرب السابق لتوتنهام الإنكليزي، قد اقترب من قيادة باريس سان جيرمان الفرنسي خلال الموسم الحالي.

وكانت العديد من التقارير الصحفية صباح الخميس، قد أكدت أن إدارة سان جيرمان قررت إقالة المدرب الألماني توماس توخيل من منصب المدير الفني للفريق.

ووفقًا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن إدارة باريس سان جرمان قررت إقالة توخيل بسبب التصريحات الأخيرة للمدرب الألماني والتي كان آخرها حديثه إلى قناة "سبورت 1" الألمانية.

وأعرب توخيل خلال المقابلة الصحفية عن أسفه بشكل خاص لعدم الاعتراف بعمله في باريس سان جيرمان، وقال: "كنا على بعد مباراة واحدة من الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا. ولم نشعر أبدًا بأننا أقنعنا الناس وأنهم يعترفون بإنجازنا. أحيانا يجعلك ذلك حزينًا أو غاضبًا قليلًا".


وأوضح راديو "مونت كارل," الفرنسي أن باريس سان جيرمان وجد خليفة توخيل، ويتعلق الأمر بمدافعه السابق في الفترة بين عامي 2001 و2003 ماوريسيو بوتشيتينو، الذي أثبت نفسه كمدرب على أعلى مستوى في توتنهام الإنكليزي في الفترة بين عامي 2014-2019.

ومن جانبها، أكدت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن المفاوضات جارية بالفعل بين بوتشيتينو وإدارة سان جيرمان، مشيرة إلى أن المدرب الأرجنتيني صار على بُعد خطوة تولي قيادة الفريق الباريسي.

وقالت الصحيفة في تقريرها أن ما يعطل الإعلان الرسمي حاليًا هو الاتفاق على مدة وقيمة العقد، بالإضافة إلى تشكيل الجهاز الفني المعاون للمدرب الأرجنتيني.

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