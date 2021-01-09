رياضة

سحب قرعة دور المجموعات في "أبطال أفريقيا".. وهكذا توزّعت الفرق!

Lebanon 24
09-01-2021 | 23:00
A-
A+
Doc-P-782402-637457315075412430.jpg
Doc-P-782402-637457315075412430.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
جرى يوم أمس الجمعة سحب قرعة دور المجموعات في دوري أبطال افريقيا لكرة القدم، في العاصمة المصرية القاهرة، فتحدّدت فرق المجموعات الـ 4 التي ستتنافس على اللقب.

وتقام مباريات دور المجموعات ما بين شباط ونيسان المقبلين، بينما يتأهل أوّل فريقين في كل مجموعة إلى دور الثمانية.
 
وأتت المجموعات على الشكل الآتي: 
 
المجموعة الأولى

"فيتا كلوب" من جمهورية الكونغو الديمقراطية.

"الأهلي" المصري.

"المريخ" السوداني.

"سيمبا" التنزاني.
 
المجموعة الثانية

"شباب بلوزداد" الجزائري.

"مازيمبي" من جمهورية الكونغو الديمقراطية

"ماميلودي صن داونز" من جنوب افريقيا.

"الهلال" السوداني.
 
 
المجموعة الثالثة

"بيترو أتليتيكو" الأنغولي.

"هورويا" الغيني.
 
"الوداد" المغربي.

"كايزر تشيفس" من جنوب إفريقيا.
 
 
 
المجموعة الرابعة

"مولودية الجزائر" الجزائري.

"الزمالك" المصري.

"تينغيت" السنغالي.

"الترجي" التونسي.
 
 
وفاز "الأهلي" المصري بالبطولة الأخيرة للمرة التاسعة في تاريخه بعد فوزه في المباراة النهائية على غريمه "الزمالك" 2-1.
المصدر: سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:16 | 2021-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
21:27 | 2021-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:30 | 2021-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:30 | 2021-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2021-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
09:00 | 2021-01-10
06:00 | 2021-01-10
21:00 | 2021-01-09
18:00 | 2021-01-09
15:00 | 2021-01-09
12:00 | 2021-01-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website