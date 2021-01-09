سحب قرعة دور المجموعات في "أبطال أفريقيا".. وهكذا توزّعت الفرق!

جرى يوم أمس الجمعة سحب قرعة دور المجموعات في دوري أبطال افريقيا لكرة القدم، في العاصمة المصرية القاهرة، فتحدّدت فرق المجموعات الـ 4 التي ستتنافس على اللقب.



وتقام مباريات دور المجموعات ما بين شباط ونيسان المقبلين، بينما يتأهل أوّل فريقين في كل مجموعة إلى دور الثمانية.

وأتت المجموعات على الشكل الآتي:

المجموعة الأولى



"فيتا كلوب" من جمهورية الكونغو الديمقراطية.



"الأهلي" المصري.



"المريخ" السوداني.



"سيمبا" التنزاني.

المجموعة الثانية



"شباب بلوزداد" الجزائري.



"مازيمبي" من جمهورية الكونغو الديمقراطية



"ماميلودي صن داونز" من جنوب افريقيا.



"الهلال" السوداني.

المجموعة الثالثة



"بيترو أتليتيكو" الأنغولي.



"هورويا" الغيني.

"الوداد" المغربي.



"كايزر تشيفس" من جنوب إفريقيا.

🇲🇦 @WACofficiel

🇬🇳 @HACofficiel

🇦🇴 Atletico Petroleos

🇿🇦 @KaizerChiefs



The team with the best attack will be __ .

The team with the best defense will be __ .#TotalCAFCL pic.twitter.com/iAYW47CBK3 — CAF (@CAF_Online) January 8, 2021

المجموعة الرابعة



"مولودية الجزائر" الجزائري.



"الزمالك" المصري.



"تينغيت" السنغالي.



"الترجي" التونسي.

وفاز "الأهلي" المصري بالبطولة الأخيرة للمرة التاسعة في تاريخه بعد فوزه في المباراة النهائية على غريمه "الزمالك" 2-1.