رياضة

كأس الاتحاد الإنكليزي.. "ليفربول" إلى الدور الرابع على حساب "أستون فيلا" (فيديو)

Lebanon 24
09-01-2021 | 09:00
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بلغ فريق "ليفربول" الدور الرابع من مسابقة كأس الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم، على حساب مضيفه "أستون فيلا" بفوزه عليه 4-1 في المباراة التي جمعتهما، أمس الجمعة، على ملعب "فيلا بارك".
 
وخاض "أستون فيلا" المباراة بلاعبين شبان حيث شارك 7 لاعبين من فريق تحت 23 عاماً و4 من فريق تحت 18 عاماً، وذلك بسبب تفشي فيروس "كورونا" المستجد في صفوف الفريق.
 
وأشرف على "الفيلا" مدرب فريق تحت 23 عاماً مارك ديلايني بسبب كثرة الحالات الإيجابية بين اللاعبين والجهاز الفني والتي بلغت 14 بحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، بينها 9 لاعبين.
 
وتقدم "الريدز" بهدف مبكر سجّله مهاجمه السنغالي ساديو ماني، في الدقيقة الرابعة من انطلاق صافرة البداية.
 
 
 
ورد اللاعب الشاب لوي بيري (17 عاماً) بهدف التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 41 من زمن الشوط الأول.
 
 
ووضع الهولندي جيورجينهو فاينالدوم فريق "ليفربولط في المقدمة مرة أخرى، بتسجيله الهدف الثاني له بعد مرور ساعة كاملة من البداية. وعاد ماني بعد 3 دقائق فقط ووقع على الهدف الشخصي الثاني له والثالث لفريقه.
 
 
 
وعزز النجم المصري محمد صلاح تقدم "الريدز" بإحرازه الهدف الرابع له، في الدقيقة 65، وذلك قبل 8 دقائق من خروج "الفرعون" من أرض الملعب، ودخول زميله أليكس أوكسليد تشامبرلين بدلا منه.
 
 
يذكر أن أستون فيلا خاض هذه المباراة بمجموعة من الشباب، بسبب إصابة بعض لاعبي الفريق الأول بفيروس كورونا.
المصدر: روسيا اليوم

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