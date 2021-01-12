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رياضة
ريال مدريد يراقب "طفل مانشستر سيتي"
Lebanon 24
12-01-2021
|
06:00
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أبدى ريال مدريد بطل الدوري الإسباني، اهتمامه بضم لاعب وسط مانشستر سيتي الإنجليزي الشاب فيل فودين، حسبما أكدت تقارير صحفية.
وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية إن النادي الملكي يراقب موقف فودين (20 عاما) في مانشستر سيتي، علما أنه ليس من بين اللاعبين الأساسيين الذين يعتمد عليهم المدير الفني الإسباني جوسيب غوارديولا.
وكشفت الصحيفة أن ريال مدريد "رصد فودين لسنوات ويشعر أن الوقت بات مناسبا لتقديم عرض لمانشستر سيتي الذي لم يحقق الفائدة الكاملة من إمكاناته".
وبدأ فودين مباراة واحدة أساسيا في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ أكتوبر الماضي، وهو ما سبب أزمة للاعب الذي يطمع في الظهور بشكل مكثف.
ورغم قلة مشاركاته، فإن غوارديولا أبدى إعجابه بقدراته، ولقبه بـ"الطفل" نظرا لصغر سنه.
وسبق أن قال "بيب" عن فودين: "نحن نحب هذا الطفل. لديه كل شيء ليصبح مميزا. أريد الأفضل منه إن كانت لديه الرغبة. أنا متأكد أنه سينجح في ذلك".
ويأمل زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، أن يستغل فودين لحل مشاكل وسط الملعب، مع كبر سن نجم الفريق لوكا مودريتش، وتراجع مستوى توني كروس.
وتم تصعيد فودين إلى الفريق الأول لمانشستر سيتي عام 2017، بعد أن قضى سنوات في صفوف الناشئين، وانضم اللاعب مؤخرا إلى منتخب إنجلترا حيث خاض معه 3 لقاءات دولية وسجل هدفين.
المصدر: سكاي نيوز
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