رياضة

"ميلان" يعير مدافعه ليو دوارتي إلى "باشاك شهير" التركي

Lebanon 24
12-01-2021 | 23:00
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توصّل نادي "ميلان" الإيطالي ونادي "إسطنبول باشاك شهير" التركي إلى اتفاق يقضي بإعارة مدافع الأوّل البرازيلي ليو دوارتي إلى الثاني خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
 
وقال "ميلان" في بيان رسمي: "توصل "ميلان" و"إسطنبول باشاك شهير" إلى اتفاق، بشأن إعارة ليوناردو كامبوس دوارتي. سينضم اللاعب لباشاك شهير حتى 30 حزيران 2022 مع خيار الشراء بشكل نهائي".
 
ولعب دوراتي 9 مباريات فقط بقميص "ميلان" منذ انضمامه إلى النادي الإيطالي العريق قادماً من "فلامينغو" البرازيلي صيف 2019، 6 منها في الموسم الماضي و3 في الموسم الحالي. 
 
 
المصدر: روسيا اليوم
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