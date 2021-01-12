"ميلان" يعير مدافعه ليو دوارتي إلى "باشاك شهير" التركي

توصّل نادي "ميلان" الإيطالي ونادي "إسطنبول باشاك شهير" التركي إلى اتفاق يقضي بإعارة مدافع الأوّل البرازيلي ليو دوارتي إلى الثاني خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال "ميلان" في بيان رسمي: "توصل "ميلان" و"إسطنبول باشاك شهير" إلى اتفاق، بشأن إعارة ليوناردو كامبوس دوارتي. سينضم اللاعب لباشاك شهير حتى 30 حزيران 2022 مع خيار الشراء بشكل نهائي".

ولعب دوراتي 9 مباريات فقط بقميص "ميلان" منذ انضمامه إلى النادي الإيطالي العريق قادماً من "فلامينغو" البرازيلي صيف 2019، 6 منها في الموسم الماضي و3 في الموسم الحالي.