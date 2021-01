"IFFHS": هذا هو أفضل صانع ألعاب في عالم الساحرة المستديرة في العقد الأخير

IFFHS World's Best Man Playmaker Of The Decade:



🇦🇷 Lionel Messi - 174 points

🇪🇸 Andres Iniesta - 127 points

🇭🇷 Luka Modric - 113 points

🇧🇪 Kevin De Bruyne - 103 points

🇩🇪 Toni Kroos - 90 points