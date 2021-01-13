رياضة

بفضل بوغبا.. "مان يونايتد" ينفرد بصدارة الدوري الإنكليزي! (فيديو)

Lebanon 24
13-01-2021 | 21:00
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انفرد "مانشستر يونايتد" بصدارة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم بتغلبه، أمس الثلاثاء، على مضيفه "بيرنلي" بهدف من دون رد في المباراة المؤجلة من الجولة الأولى من المسابقة.
 
ويدين "الشياطين الحمر" بالفضل في الفوز للمهاجم الفرنسي بول بوغبا الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة عند الدقيقة الـ71 بتسديدة قوية على "الطاير" من حدود منطقة الجزاء.
 
وبهذا الفوز الثمين، رفع "مانشستر يونايتد" رصيده إلى 36 نقطة لينفرد بالصدارة بعدما فضّ شراكته بالنقاط مع "ليفربول" الوصيف حيث ابتعد عنه بفارق 3 نقاط.
 
في المقابل، تجمّد رصيد "بيرنلي" عند 16 نقطة في المركز الـ16 على جدول ترتيب فرق الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ".
 
 
المصدر: روسيا اليوم

رياضة

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