رياضة

ركلات الترجيح تبتسم لـ"ميلان" أمام "تورينو" في كأس إيطاليا!

Lebanon 24
13-01-2021 | 18:00
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احتاج "ميلان" إلى ركلات الترجيح ليجدد تفوقه للمرة الثانية على ضيفه "تورينو" 5-4 (الوقتان الأصلي والإضافي 0-0) وهذه المرة ليتأهل إلى الدور ربع النهائي في كأس إيطاليا لكرة القدم.

وكان "ميلان" تغلب على "تورينو" 2-0 السبت الماضي على ملعب "سان سيرو" في ميلانو في المرحلة الـ17 من الدوري.

وشهدت المباراة مشاركة السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، الذي لعب شوطاً كاملاً، وعودة الأرجنتيني ماتيو موساتشيو أساسياً مع "ميلان" للمرة الأولى منذ مشاركته كبديل في شباط الماضي أمام "فيورنتينا"، بسبب تعرضه لإصابة في الكاحل.

وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح، التي ابتسمت لصالح "ميلان" ومنحته التأهل.

وشهدت الدقيقة 72 طرد جانلويجي دوناروما، حارس مرمى "ميلان"، وذلك خلال جلوسه على مقاعد البدلاء لاحتجاجه على عدم احتساب ضربة جزاء لصالح فريقه.
 
ويعيش "ميلان" أقوى فتراته مع مدربه ستيفانو بيولي، حيث يتصدر ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة، بعدما فاز في 12 مباراة وتعادل في 4 وخسر في لقاء وحيد أمام "يوفنتوس" البطل في السنوات الـ9 الأخيرة.

وتتواصل مباريات ثمن النهائي اليوم الأربعاء بـ 3 مواجهات بين "إنتر" و"فيورنتينا"، و"نابولي" و"إمبولي"، و"يوفنتوس" أمام "جنوى".

ويحمل "يوفنتوس"، بطل الدوري في آخر 9 مواسم، الرقم القياسي بعدد مرات إحراز لقب الكأس (13 مرة)، متقدماً على "روما" (9)، "انتر" و"لاتسيو" (7)، "فيورنتينا" و"نابولي" (6)، "تورينو" و"ميلان" (5).

وتقام مباريات ربع النهائي في 27 كانون الثاني الجاري، ونصف النهائي (ذهاب واياب) في 3 و10 فشباط، فيما يتبارز المتأهلان الى النهائي على اللقب في 19 أيار.
المصدر: أ ف ب
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