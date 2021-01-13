رياضة

بفوزٍ "مُؤجّل" على "إشبيلية".. "أتلتيكو مدريد" يبتعد في صدارة "الليغا"!

Lebanon 24
13-01-2021 | 23:00
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ابتعد فريق "أتلتيكو مدريد" 4 نقاط في صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم بفوزه، أمس الثلاثاء، على ضيفه "إشبيلية" بنتيجة 2-0، على ملعب "متروبوليتانو" في العاصمة مدريد في قمّة مؤجلة من المرحلة الأولى من "الليغا".

ويدين "أتلتيكو مدريد" بفوزه إلى مهاجمه الأرجنتيني أنخل كوريا والبديل لاعب الوسط ساوول نيغويس، اللذين سجلا هدفي الفوز في الدقيقتين 17 و76.
 
وأكد فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني سعيه إلى التتويج باللقب للمرة الحادية عشرة في تاريخه، والأولى منذ موسم 2013-2014، بتحقيقه الفوز الخامس على التوالي والـ13 هذا الموسم، رافعاً رصيده إلى 41 نقطة، مع مباراتين مؤجلتين أخريين يمكنه رفع الفارق في حال كسبهما إلى 10 نقاط عن غريمه وجاره القطب الأول في العاصمة، "ريال مدريد".

وخسر "أتلتيكو مدريد" مرة واحدة حتى الآن وكانت أمام "ريال مدريد" بالذات 0-2 في المرحلة الثالثة عشرة، في كانون الأول الماضي، أتبعها بـ 5 انتصارات متتالية أكد بها تشبثه بالمركز الأول.

كما بات "أتلتيكو مدريد" صاحب ثاني أفضل خط هجوم في "الليغا" برصيد 31 هدفاً، بفارق هدف واحد أمام "ريال مدريد" وبفارق 6 أهداف خلف "برشلونة"، علماً بأنه يملك أفضل خط دفاع في الدوري حيث استقبلت شباكه 6 أهداف فقط، وهو الفريق الوحيد الذي اهتزت شباكه أقل من 10 مرات هذا الموسم.
 
 
المصدر: أ ف ب
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