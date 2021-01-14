التونسي حمزة رفيعة يقود "يوفنتوس" إلى ربع نهائي كأس إيطاليا





وتقدم فريق "السيدة العجوز" بهدفين عن طريق السويدي ديان كولوسيفسكي والإسباني ألفارو موراتا في الدقيقتين 2 و23 على التوالي. تمكّن نادي "يوفنتوس" من بلوغ الدور ربع النهائي لكأس إيطاليا لكرة القدم بتغلبه على "جنوى" بنتيجة 3-2 بعد التمديد لوقتيْن إضافيين، في المباراة التي جمعتهما، أمس الأربعاء، ضمن دور الـ16 من المسابقة.وتقدم فريق "السيدة العجوز" بهدفين عن طريق السويدي ديان كولوسيفسكي والإسباني ألفارو موراتا في الدقيقتين 2 و23 على التوالي.

وأدرك "جنوى" التعادل بتسجيله هدفين عن طريق الألماني لينارت تشزيبورا وفيليبو ميليغوني في الدقيقتين 28 و74.

ولجأ الفريقان إلى وقتين إضافيين استطاع "يوفنتوس" حسمهما لمصلحته بتسجيله الهدف الثالث عن طريق التونسي حمزة رفيعة في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الإضافي الأول.

ويواجه "يوفنتوس" في الدور المقبل الفائز من مواجهة "ساسولو" و"سبال".