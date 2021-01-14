رياضة

التونسي حمزة رفيعة يقود "يوفنتوس" إلى ربع نهائي كأس إيطاليا

Lebanon 24
14-01-2021 | 15:00
A-
A+
Doc-P-784172-637462087779631610.jpg
Doc-P-784172-637462087779631610.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تمكّن نادي "يوفنتوس" من بلوغ الدور ربع النهائي لكأس إيطاليا لكرة القدم بتغلبه على "جنوى" بنتيجة 3-2 بعد التمديد لوقتيْن إضافيين، في المباراة التي جمعتهما، أمس الأربعاء، ضمن دور الـ16 من المسابقة.

وتقدم فريق "السيدة العجوز" بهدفين عن طريق السويدي ديان كولوسيفسكي والإسباني ألفارو موراتا في الدقيقتين 2 و23 على التوالي.
 
وأدرك "جنوى" التعادل بتسجيله هدفين عن طريق الألماني لينارت تشزيبورا وفيليبو ميليغوني في الدقيقتين 28 و74.
 
ولجأ الفريقان إلى وقتين إضافيين استطاع "يوفنتوس" حسمهما لمصلحته بتسجيله الهدف الثالث عن طريق التونسي حمزة رفيعة في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الإضافي الأول.
 
ويواجه "يوفنتوس" في الدور المقبل الفائز من مواجهة "ساسولو" و"سبال".
 
 
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
18:00 | 2021-01-14
12:00 | 2021-01-14
09:00 | 2021-01-14
06:00 | 2021-01-14
23:00 | 2021-01-13
21:00 | 2021-01-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website