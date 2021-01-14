رياضة

ركلات الترجيح تبتسم لـ"برشلونة" في نصف نهائي "السوبر" الإسباني! (فيديو)

Lebanon 24
14-01-2021 | 18:00
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ابتسمت ركلات الجزاء الترجيحية لنادي "برشلونة" حيث تأهل إلى نهائي كأس "السوبر" الإسباني بعد تغلبه على "ريال سوسييداد" (3-2) عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1 في المباراة التي جمعتهما، أمس الأربعاء، ضمن الدور نصف النهائي.

وافتتح "برشلونة" باب التسجيل في الدقيقة الـ39 عن طريق الهولندي فرينكي دي يونغ، وأدرك "ريال سوسييداد" التعادل عن طريق ميكيل أويارزابال من ركلة جزاء في الدقيقة الـ51 من عمر اللقاء.
 
ولجأ الفريقان إلى وقتين إضافيين لم يسفرا عن أي هدف ليحتكما لركلات الترجيح التي ابتسمت للفريق الكتالوني بنتيجة 3-2.
 
وغاب الأرجنتيني ليونيل ميسي هداف وقائد "برشلونة" عن المباراة بسبب ألم عضلي في فخذه الأيسر بحسب العديد من التقارير الإسبانية، واكتفى بمساندة فريقه من مدرجات ملعب "نويفو أركانخيل" في مدينة قرطبة.

وسيواجه "برشلونة" في المباراة النهائية الأحد المقبل الفائز من مواجهة نصف النهائي الثانية والتي ستجمع "ريال مدريد" و"أتلتيك بيلباو" اليوم الخميس.
المصدر: روسيا اليوم
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