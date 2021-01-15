رياضة

تعرضت لأضرار جسيمة.. عامل في مغسلة سيارات يحطم سيارة حارس جنوى الفيراري (فيديو)

Lebanon 24
15-01-2021 | 09:00
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ذكرت صحيفة "ذي صن" البريطانية أن سيارة حارس مرمى نادي جنوى الإيطالي فيديريكو ماركيتي من نوع "فيراري 812 Superfast" تعرضت لأضرار جسمية إثر حادث مروري.

 

وحسب الصحيفة البريطانية، أراد ماركيتي غسل وتنظيف سيارته الفارهة التي يبلغ ثمنها نحو 300 ألف جنيه إسترليني أثناء تواجده بتدريبات فريقه.

 

ولكن عامل "مغسلة السيارات" التي قامت بتنظيف سيارة الفيراري فشل في إيصالها إلى مقر تدريبات جنوى بعد غسلها، حيث اصطدم أثناء قيادته بأحد الحواجز الواقعة على جانب الطريق، كما اصطدم بخمس سيارات كانت متوقفة في المكان.

Genoa goalkeeper Federico Marchetti’s Ferrari(€300,000) was reportedly crashed and completely destroyed by an employee at the car wash. #SportsNet #RoyalSports pic.twitter.com/a89tjXVG9x

 
 

وتابعت الصحيفة، أنه لحسن الحظ خرج السائق من السيارة بدون أن يصاب بأذى، لكن ماركيتي كان غاضبا بشأن تحطم سيارته الحمراء الفاخرة.

Genoa kalecisi Federico Marchetti'ye arabasını geri götüren otoyıkamacı kaza yaptı ve Ferrari 812 Superfast 'pert'e çıktı.

😱Ferrari 812 Superfast satış fiyatı: 11.850 milyon TLpic.twitter.com/6VcDLcvqgS

 
 

وبعد الحادثة، نشر ماركيتي عبر حسابه في "إنستغرام" صورة له مبتسما، وأرفقها بالقول: "أنا آسف جدا لما حدث. الحمد لله لم يصب أحد بأذى، وهذا هو أهم شيء".

A post shared by Federico Marchetti (@officialmarchetti)

المصدر: روسيا اليوم
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