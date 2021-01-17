"خورفكان" يفجّر مفاجأة ويقسو على "الجزيرة" في الدوري الإماراتي (فيديو)

فجّر نادي "خورفكان" مفاجأة من العيار الثقيل بتغلّبه على ضيفه نادي "الجزيرة" بنتيجة 3-0، في المباراة التي أقيمت بينهما، أمس السبت، على ملعب "صقر بن محمد القاسمي" بخورفكان، في إطار الجولة 13 من الدوري الإماراتي لكرة القدم (دوري الخليج العربي).



وتقدّم "خورفكان" باكراً عن طريق البرازيلي رامون لوبيز في الدقيقة السادسة بعد ارتباك بين حارس ودفاع نادي "الجزيرة"، وأضاف مواطنه برونو لاماس الهدف الثاني لأصحاب الأرض بتسديدة رائعة من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 40.



وعاد لوبيز وأطلق "رصاصة الرحمة" على الضيوف بهدف في الدقيقة 71، ليحرم "الجزيرة" الذي تجمّد رصيده عند 27 نقطة في المركز الثاني، من اللحاق بالمتصدر "الشارقة" صاحب الـ32 نقطة، فيما رفع "خورفكان" رصيده إلى 14 نقطة في المركز 11.

وفي مباراة أخرى من الجولة نفسها، تجنّب "الظفرة" الخسارة أمام "الوصل" وفرض عليه التعادل1-1 في اللقاء أقيم بينهماعلى استاد "حمدان بن زايد" بنادي "الظفرة".



وسخّر المهاجم الإسباني الجديد بيدرو كوندي في ظهوره الأول مع "الظفرة" كل خبراته التي اكتسبها مع "بني ياس" و"شباب الأهلي" لصالح مساعدة فريقه الجديد الذي انتقل له منتصف الأسبوع الماضي وذلك بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 57 مستفيداً من تمركزه الصحيح داخل منطقة الجزاء وارتباك خط دفاع "الوصل" ليضع الكرة في شباك الحارس سلطان المنذري.



وكان الضيوف سجلوا هدف التقدم بواسطة البرازيلي جواو فيغويريدو في الدقيقة 54.



وبذلك رفع "الوصل" رصيده إلى 17 نقطة في المركز التاسع، فيما رفع "الظفرة" رصيده إلى 16 نقطة في المركز العاشر.