الدوري الإنكليزي.. "مان يونايتد" يستعيد الصدارة بفوزه على "فولهام"

استعاد نادي "مانشستر يونايتد" صدارة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، بعد فوزه، أمس الأربعاء، على مضيفه "فولهام"، بنتيجة 2-1 في المرحلة الـ18 من "البريميرليغ".



وسجل ثنائية "اليونايتد"، الأوروغوياني إدينسون كافاني، والفرنسي بول بوغبا، في الدقيقتين 22 و66، بينما أحرز أديمولا لوكمان، هدف "فولهام" الوحيد في الدقيقة الخامسة.

ورفع "اليونايتد" رصيده إلى 40 نقطة في الصدارة، متقدماً بفارق نقطتين عن غريمه وجارة "مانشستر سيتي"، الذي تراجع لمركز الوصافة، لكنّه لعب مباراة أقل.



في المقابل، تجمد رصيد "فولهام" عند 12 نقطة في المركز الـ18.