رياضة

"توتنهام" إلى ثمن نهائي كأس الإتحاد الإنكليزي (فيديو)

Lebanon 24
26-01-2021 | 18:00
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تمكّن نادي "توتنهام هوتسبير" من بلوغ  الدور ثمن النهائي من مسابقة كأس الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم بفوزه، أمس الإثنين، على مضيفه "ويكومب" بنتيجة 4-1 ضمن منافسات الدور الرابع من المسابقة.

وافتتح "ويكومب" الذي يتذيل فرق دوري الدرجة الأولى الإنكليزي باب التسجيل عن طريق فريد أونيدينما في الدقيقة الـ25، وعادل للضيوف الويلزي غاريث بيل في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.
 
وعانى "توتنهام" - الذي يحتلّ المركز الخامس في الدوري الإنكليزي الممتاز - كثيراً للوصول إلى شباك أصحاب الأرض التي بقيت عصية في الشوط الثاني حتى الدقيقة الـ86 من عمر اللقاء عندما سجل هاري وينكس هدف التقدم لـ"توتنهام"، قبل أن يضيف زميله الفرنسي تانغي ندومبيلي هدفين في الدقيقتين 87 و90+3.
 
وسيواجه "توتنهام" في الدور ثمن النهائي للمسابقة فريق "إيفرتون" الفائز بدوره في الدور الرابع على ضيفه "شيفيلد وينزداي" بثلاثية نظيفة الأحد.
 
المصدر: روسيا اليوم

رياضة

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