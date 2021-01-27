رياضة

كأس إيطاليا.. "إنتر" يقلب الطاولة على جاره "ميلان" ويحسم "الديربي"

Lebanon 24
27-01-2021 | 09:00
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قلب نادي "إنتر ميلان" تأخره بهدف أمام جاره "ميلان" إلى فوز ثمين بنتيجة 2-1 في مباراة "ديربي ميلانو" التي جمعتهما، أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لكأس إيطاليا لكرة القدم.

وافتتح "ميلان" باب التسجيل عند الدقيقة الـ31 عن طريق نجمه السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، قبل أن يتعرّض للطرد لنيله الإنذار الثاني في الدقيقة الـ58، ليكمل فريقه المباراة بـ10 \ لاعبين.
 
واستفاد "إنتر" من النقص العددي في صفوف منافسه على أفضل وجه، حيث سجّل هدفين عن طريق النجم البلجيكي روميلو لوكاكو من ركلة جزاء في الدقيقة الـ71، والدنماركي كريستيان إيركسن في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع من ركلة حرة نفّذها بطريقة متقنة.
 
وبهذا الفوز تأهل "إنتر" إلى الدور نصف النهائي من كأس إيطاليا لكرة القدم ليلاقي الفائز من مواجهة "يوفنتوس" وضيفه "سبال" المقررة اليوم الأربعاء.
 
 
 
المصدر: روسيا اليوم
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