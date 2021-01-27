رسمياً.. "تشيلسي" يعيّن توخيل بديلاً للامبارد في تدريب الفريق

أعلن نادي "تشيلسي" الإنكليزي في بيان رسمي، أمس الثلاثاء، تعيين الألماني توماس توخيل مديراً فنياً للفريق خلفاً للإنكليزي فرانك لامبارد الذي تمت إقالته رسمياً يوم الإثنين، ما يؤكّد صحة التقارير التي تكهّنت بأنّ توخيل سيكون بديل لامبارد في تدريب "البلوز".

وبحسب الموقع الرسمي لـ"تشيلسي"، فإنّ توخيل البالغ 47 عاماً ارتبط مع "البلوز" بعقد يمتد لموسمين ونصف الموسم مع وجود بند يسمح بالتمديد، ليصبح أول مدرب ألماني يقود الفريق.