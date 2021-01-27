رسمياً.. "تشيلسي" يعيّن توخيل بديلاً للامبارد في تدريب الفريق

أعلن نادي "تشيلسي" الإنكليزي في بيان رسمي، أمس الثلاثاء، تعيين الألماني توماس توخيل مديراً فنياً للفريق خلفاً للإنكليزي فرانك لامبارد الذي تمت إقالته رسمياً يوم الإثنين، ما يؤكّد صحة التقارير التي تكهّنت بأنّ توخيل سيكون بديل لامبارد في تدريب "البلوز".
وبحسب الموقع الرسمي لـ"تشيلسي"، فإنّ توخيل البالغ 47 عاماً ارتبط مع "البلوز" بعقد يمتد لموسمين ونصف الموسم مع وجود بند يسمح بالتمديد، ليصبح أول مدرب ألماني يقود الفريق.
وكان "تشيلسي" قد أقال فرانك لامبارد من منصبه، يوم الإثنين، في قرار وصفه النادي بأنّه "صعب جداً"، وذلك بعد تراجع نتائج الفريق واحتلاله المركز التاسع على جدول ترتيب فرق الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.
وانفصل "باريس سان جيرمان" عن توخيل في كانون الأول الماضي بعد فوزه بلقبين للدوري الفرنسي وقيادة الفريق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا 2020 حين خسر أمام "بايرن ميونيخ" الألماني بهدف بدون ردّ.