في مباراته الثانية.. توخيل يحقّق فوزه الأول كمدرّب لـ"تشيلسي"! (فيديو)





وسجل ثنائية "البلوز" الإسبانيان سيزار أزبيلكويتا وماركوس ألونسو في الدقيقتين 40 و84 على التوالي. حقّق نادي "تشيلسي" فوزاً مهماً على ضيفه "بيرنلي" بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما، أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، ليمنح بذلك الفريق اللندني مدّربه الجديد الألماني توماس توخيل فوزه الأوّل مع الفريق في المباراة الثانية له كمدرّب للـ"بلوز".وسجل ثنائية "البلوز" الإسبانيان سيزار أزبيلكويتا وماركوس ألونسو في الدقيقتين 40 و84 على التوالي.

وهذا الفوز هو الأول لفريق "تشيلسي" تحت توخيل، بعد التعادل سلبياً في الجولة الماضية مع "وولفرهامبتون" في المباراة الأولى بعد استلامه لمهامه التدريبية.

وبهذا الفوز، رفع "تشيلسي" رصيد إلى 33 نقطة صعد بها إلى المركز السابع، فيما توقف رصيد "بيرنلي" عند 22 في المركز الـ16 على جدول ترتيب فرق "البريميرليغ".