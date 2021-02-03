رياضة

"مان يونايتد" يمطر شباك "ساوثهامبتون" بـ9 أهداف في الدوري الإنكليزي! (فيديو)

Lebanon 24
03-02-2021 | 18:00
A-
A+
Doc-P-790413-637479433174800279.jpg
Doc-P-790413-637479433174800279.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أمطر فريق "مانشستر يونايتد" شباك ضيفه "ساوثهامبتون" بـ9 أهداف من دون ردّ في المباراة التي جمعتهم، أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وتوالى على تسجيل أهداف "الشياطين الجمر" كلّ من اللاعبين: أرون وان بيساكا في الدقيقة 18، وماركوس راشفورد في الدقيقة 25، ولاعب "ساوثهامبتون" يان بيدناريك في الدقيقة 34 خطأ في مرماه، وإدينسون كافاني في الدقيقة 39، وأنتوني مارسيال في الدقيقتين 69 و90، وسكوت ماكتوميناي في الدقيقة 72، وبرنو فيرنانديز في الدقيقة 88، ودانيل جيمس في الدقيقة 90 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "أولد ترافورد".
 
وشهدت المباراة طرد لاعبين من الفريق الضيف وهما أليكس جانكويتز في الدقيقة الثانية، ويان بدناريك في الدقيقة 86 من الزمن اللقاء.
 


ورفع "مانشستر يونايتد" رصيده بعد هذا الفوز الساحق، إلى 44 نقطة، ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب "البريميرليغ"، فيما تجمّد رصيد "ساوثهامبتون" عند 29 نقطة، ويشغل المركز 12 على سلم ترتيب الدوري.
 
 
 
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
17:25 | 2021-02-03
15:00 | 2021-02-03
13:30 | 2021-02-03
12:00 | 2021-02-03
11:30 | 2021-02-03
09:00 | 2021-02-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website