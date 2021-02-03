"مان يونايتد" يمطر شباك "ساوثهامبتون" بـ9 أهداف في الدوري الإنكليزي! (فيديو)

أمطر فريق "مانشستر يونايتد" شباك ضيفه "ساوثهامبتون" بـ9 أهداف من دون ردّ في المباراة التي جمعتهم، أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.



وتوالى على تسجيل أهداف "الشياطين الجمر" كلّ من اللاعبين: أرون وان بيساكا في الدقيقة 18، وماركوس راشفورد في الدقيقة 25، ولاعب "ساوثهامبتون" يان بيدناريك في الدقيقة 34 خطأ في مرماه، وإدينسون كافاني في الدقيقة 39، وأنتوني مارسيال في الدقيقتين 69 و90، وسكوت ماكتوميناي في الدقيقة 72، وبرنو فيرنانديز في الدقيقة 88، ودانيل جيمس في الدقيقة 90 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "أولد ترافورد".

وشهدت المباراة طرد لاعبين من الفريق الضيف وهما أليكس جانكويتز في الدقيقة الثانية، ويان بدناريك في الدقيقة 86 من الزمن اللقاء.