"إيفرتون" يخطف تعادلاً ثميناً من "مان يونايتد" في اللحظات الأخيرة! (فيديو)

خطف نادي "إيفرتون" تعادلاً ثميناً من أرض "مانشستر يونايتد" في اللحظات الأخيرة، بعدما فرض عليه التعادل بنتيجة 3-3، في المباراة التي أقيمت بينهما، أمس السبت، ضمن الجولة 23 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل أهداف "مانشستر يونايتد" إيدنسون كافاني وبرونو فيرنانديز وسكوت مكتوميناي في الدقائق 24 والأخيرة من الشوط الأول و70، فيما سجل أهداف "إيفرتون" عبد الله دوكوري وخاميس رودريغيز ودومينيك كالفيرت لوين في الدقائق 49 و52 والخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة التي أقيمت على ملعب "أولد ترافورد" معقل "يونايتد".

ورفع "مانشستر يونايتد" رصيده إلى 45 نقطة في المركز الثاني مبتعداً بفارق نقطتيْن عن "مانشستر سيتي" المتصدر الذي يواجه "ليفربول" اليوم، كما رفع "إيفرتون" رصيده إلى 37 نقطة في المركز السادس.