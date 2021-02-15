رياضة

بعد النتائج المتردية.. بماذا تعهد صلاح لجماهير ليفربول؟

Lebanon 24
15-02-2021 | 09:00
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بعد تراجع مستوى نادي ليفربول في الآونة الأخيرة، قدم نجم الفريق محمد صلاح، أمس الأحد، وعدا لجماهير "الريدز"، بـ"القتال حتى النهاية"، و"عدم السماح بتقييم هذا الموسم بناء على النتائج التي حققها الفريق مؤخرا".

 

ونشر محمد صلاح تغريدة على حسابه في تويتر، قال فيها: "لقد كانت فترة صعبة للعديد من الأسباب. نحن أبطال وسنقاتل كالأبطال حتى النهاية".

 

وأضاف: "لن نسمح بأن يتم تقييم هذا الموسم بناء على النتائج الأخيرة التي حققناها.. هذا وعدي لكم جميعا".

It’s been a tough period for many reasons. We are champions and we will fight like champions, until the very end. We will not allow this season to be defined by the recent results we’ve had. That is my promise to all of you. pic.twitter.com/gqITQfp1ua

 
 

وكان ليفربول قد خسر 3 مباريات على التوالي في البريميرليغ، آخرها أمام ليستر سيتي (3-1)، يوم السبت، إلا أن صلاح تصدر قائمة هدافي المسابقة برصيد 17 هدفا.

 

وسيخوض النادي الإنكليزي مباراة مهمة، غدا الثلاثاء، أمام لايبزيغ الألماني، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

المصدر: سكاي نيوز
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