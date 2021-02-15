رياضة

الدوري الإنكليزي.. أوباميانغ يمنح "أرسنال" فوزاً مهماً على "ليدز" (فيديو)

Lebanon 24
15-02-2021 | 23:00
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حقق نادي "أرسنال" فوزاً ثميناً على ضيفه "ليدز يونايتد" بنتيجة 4-2 في المباراة التي جمعتهما، أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وتألق مهاجم "المدفعجية" الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ بتسجيله 3 أهداف لفريقه "هاتريك" في الدقائق 13 و41 و47، فيما تكفل بالهدف الرابع الإسباني هيكتور بيليرين في الدقيقة الـ45 من عمر اللقاء.
 
في المقابل، سجل ثنائية الضيوف الهولندي باسكال ستريك والبرتغالي هيلدير كوستا في الدقيقتين 58 و69 على الترتيب.
 
وبهذا الفوز، استعاد "أرسنال" توازنه بعد 3 مباريات لم يتذوق فيها طعم الفوز، حيث خسر في مواجهتين وتعادل في واحدة، ليرفع رصيده إلى 34 نقطة منتزعاً المركز العاشر من "ليدز" الذي توقف رصيده عند 32 نقطة وتراجع إلى المركز 11 على جدول ترتيب فرق "البريميرليغ".
 
 
 
المصدر: روسيا اليوم
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