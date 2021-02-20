رياضة

فوز سلة لبنان على البحرين في تصفيات بطولة آسيا

Lebanon 24
20-02-2021 | 20:20
A-
A+
Doc-P-795785-637494493080571381.jpg
Doc-P-795785-637494493080571381.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
فاز منتخب لبنان لكرة السلة على مضيفته البحرين 102 - 87 في النافذة الثالثة من التصفيات الاسيوية المؤلفة لنهائيات كأس آسيا التي تستضيفها اندونيسيا السنة المقبلة. وهذا هو الفوز السادس تواليا للمنتخب اللبناني، الذي تأهل للنهائيات من النافذة الثانية، ليحتفظ بسجله نظيفا من الخسارة.

ويلتقي لبنان مع الهند بعد غد الاثنين.
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
23:00 | 2021-02-20
21:00 | 2021-02-20
18:00 | 2021-02-20
15:00 | 2021-02-20
12:00 | 2021-02-20
09:00 | 2021-02-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website