فوز سلة لبنان على البحرين في تصفيات بطولة آسيا

فاز منتخب لبنان لكرة السلة على مضيفته البحرين 102 - 87 في النافذة الثالثة من التصفيات الاسيوية المؤلفة لنهائيات كأس آسيا التي تستضيفها اندونيسيا السنة المقبلة. وهذا هو الفوز السادس تواليا للمنتخب اللبناني، الذي تأهل للنهائيات من النافذة الثانية، ليحتفظ بسجله نظيفا من الخسارة.ويلتقي لبنان مع الهند بعد غد الاثنين.