رياضة

إيفرتون يصعق ليفربول بهدف برازيلي سريع

Lebanon 24
21-02-2021 | 06:00
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فاجأ فريق إيفرتون جاره وغريمه اللدود ليفربول بهدف سريع، في "ديربي الميرسيسايد" بينهما مساء اليوم السبت، على ملعب "أنفيلد"، ضمن الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل المهاجم البرازيلي ريشارليسون هدف التقدم لفريق إيفرتون مبكرا، في الدقيقة الثالثة من انطلاق صافرة البداية، بعد تمريرة بينية رائعة من زميله النجم الكولومبي جيمس "خاميس" رودريغيز.  
 
 
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