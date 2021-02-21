رياضة

بعد اللقطة المثيرة.. كلوب: الحكم احتاج لثانية واحدة فقط

Lebanon 24
21-02-2021 | 09:00
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بعد الخسارة للمرة الرابعة على التوالي في الدوري الإنكليزي، أكد الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول، مساء أمس السبت، أن طريقة لعب فريقه أصبحت معروفة لكل الفرق التي يلعب ضدها.

وخسر ليفربول للمرة الرابعة على التوالي في الدوري الإنكليزي هذا الموسم أمام إيفرتون، بثنائية دون رد ضمن الجولة الـ25 من المسابقة.
وشدت المباراة لقطة مثيرة لحكم اللقاء، حيث احتسب ضربة جزاء لإيفرتون سجل منها الهدف الثاني قبل نهاية المباراة بدقائق، وعند مراجعة تقنية "الفار" لم يحتاج الحكم سوى لنظرة سريعة لحسم قراره.
وقال كلوب تعليقا على ذلك: "أعتقد أنه من غير العدل أن تسألني عن ركلة جزاء إيفرتون لأن هذا يعني أن الجميع يعتقد أنها ليست صحيحة، لكن الحكم احتسبها وممكن أن تسأله لأنه عندما تم استدعائه لمراجعة اللعبة في الفيديو احتاج لثانية واحدة فقط لاتخاذ القرار".

وتحدث المدرب الألماني عن المباراة قائلا: "سيطرنا على المباراة بشكل جيد، ولكن الخطأ الذي ارتكبه دفاعنا استطاعوا أن يعاقبونا عليه، بينما هم ارتكبوا أكثر من 10 أخطاء لكننا لم نعاقبهم".
 
 
 
 
 
 
 
وأضاف "لا يمكنني شرح أسباب تراجع مستوى الفريق، وأعتقد أن كوننا مسيطرين على اللعب في كل المباريات أصبح مألوفا لكل الخصوم".

وأكمل: "نحن بحاجة للدفاع بشكل أفضل، والأهم هو أن نعترف بأنهم سجلوا هدفين ولم نتمكن من تغيير النتيجة رغم أننا صنعنا الكثير من الفرص لكننا لم ننهيها بشكل جيد أمام المرمى".
وأوضح كلوب "من الصعب أن نستقبل هذا الهدف المبكر الذي كان غير ضروري على الإطلاق، وكان علينا الدفاع بشكل أفضل".
وواصل "نحن حقا ننتقد أنفسنا، ولا نريد الحديث عن الأجزاء الجيدة من المباراة لأننا خسرنا الدربي، ولكن اعتبارا من الغد علينا استخدام الإيجابيات. في اللحظات الحاسمة علينا أن نتحسن".
وتابع: "الطريقة الوحيدة التي أعرفها للتحسن هي المحاولة مرارا وتكرارا، ولا أرى أي علاقة للموسمين الماضيين بمستوى الفريق حاليا. لا يزال اللاعبين ممتلئين بالرغبة وأرى ذلك عليهم، ولكن يجب أن نكون أكثر حسما في اللحظات المناسبة".
المصدر: سكاي نيوز عربية
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