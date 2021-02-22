رياضة

"إنتر" يحسم "ديربي الغضب" أمام "ميلان" في الدوري الإيطالي! (فيديو)

Lebanon 24
22-02-2021 | 18:00
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حسم نادي "إنتر ميلان" قمّة "ديربي الغضب" أمام غريمه التقليدي وجاره "ميلان" بنتيجة 3-0، في المباراة التي أقيمت بينهما، أمس الأحد، في الجولة 23 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، لوسّع "انتر" الفارق في الصدارة إلى 4 نقاط.

وافتتح النجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز التسجيل لـإنتر" مبكراً في الدقيقة الخامسة، ثم أضاف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 57، فيما أضاف البلجيكي روميلو لوكاكو الهدف الثالث في الدقيقة 66.

وبهذا الهدف، انفرد لوكاكو بصدارة ترتيب هدافي الدوري الإيطالي هذا الموسم برصيد 17 هدفاً، متفوقاً بفارق هدف على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، هداف "يوفنتوس"، صاحب المركز الثاني.
 
وارتفع رصيد "إنتر"، إلى 53 نقطة في الصدارة، بفارق 4 نقاط أمام أقرب ملاحقيه "ميلان" (49 نقطة)، الذي تلقى هزيمته الثانية على التوالي، عقب خسارته أمام "سبيزيا" في الأسبوع الماضي، والتي تسببت في فقدانه الصدارة في المرحلة الماضية.
 
 
المصدر: د أ ب

رياضة

فيديو

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
19:33 | 2021-02-22
19:16 | 2021-02-22
15:00 | 2021-02-22
12:00 | 2021-02-22
09:00 | 2021-02-22
23:00 | 2021-02-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website