"إنتر" يحسم "ديربي الغضب" أمام "ميلان" في الدوري الإيطالي! (فيديو)

حسم نادي "إنتر ميلان" قمّة "ديربي الغضب" أمام غريمه التقليدي وجاره "ميلان" بنتيجة 3-0، في المباراة التي أقيمت بينهما، أمس الأحد، في الجولة 23 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، لوسّع "انتر" الفارق في الصدارة إلى 4 نقاط.وافتتح النجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز التسجيل لـإنتر" مبكراً في الدقيقة الخامسة، ثم أضاف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 57، فيما أضاف البلجيكي روميلو لوكاكو الهدف الثالث في الدقيقة 66.وبهذا الهدف، انفرد لوكاكو بصدارة ترتيب هدافي الدوري الإيطالي هذا الموسم برصيد 17 هدفاً، متفوقاً بفارق هدف على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، هداف "يوفنتوس"، صاحب المركز الثاني.وارتفع رصيد "إنتر"، إلى 53 نقطة في الصدارة، بفارق 4 نقاط أمام أقرب ملاحقيه "ميلان" (49 نقطة)، الذي تلقى هزيمته الثانية على التوالي، عقب خسارته أمام "سبيزيا" في الأسبوع الماضي، والتي تسببت في فقدانه الصدارة في المرحلة الماضية.