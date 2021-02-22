الدوري الإسباني.. "برشلونة" يسقط في فخّ التعادل أمام "قادش"

سقط فريق "برشلونة" في فخ التعادل أمام ضيفه "قادش" بنتيجة 1-1، في المباراة التي أقيمت بينهما، أمس الأحد، في الجولة 24 من الدوري الإسباني لكرة القدم.وتقدم "برشلونة" بهدف سجله النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في الدقيقة 32 من ركلة جزاء، وتعادل أليخاندرو فيرنانديز لـ"قادش" في الدقيقة 89 من علامة الجزاء كذلك.ورفع "برشلونة" رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثالث، كما رفع "قادش" رصيده إلى 25 نقطة في المركز 14، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.