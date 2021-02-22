عون هنأ أبطال منتخب كرة السلة: رغم كل العوائق حققوا الفوز

غرّد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "هنيئا للبنان بأبطال منتخب كرة السلة، الذين رغم كل العوائق، حققوا الفوز في التصفيات المؤهلة لبطولة آسيا، وأنا على ثقة بأنهم سيكونون على قدر المسؤولية، وسيكملون المسيرة بنفس العزم والاصرار، ليرفعوا اسم بلدهم عاليا".