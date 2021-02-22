18
o
بيروت
14
o
طرابلس
13
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
7
o
النبطية
5
o
زحلة
1
o
بعلبك
8
o
بشري
18
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
رياضة
عون هنأ أبطال منتخب كرة السلة: رغم كل العوائق حققوا الفوز
Lebanon 24
22-02-2021
|
19:16
A-
A+
photos
0
A+
A-
غرّد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "هنيئا للبنان بأبطال منتخب كرة السلة، الذين رغم كل العوائق، حققوا الفوز في التصفيات المؤهلة لبطولة آسيا، وأنا على ثقة بأنهم سيكونون على قدر المسؤولية، وسيكملون المسيرة بنفس العزم والاصرار، ليرفعوا اسم بلدهم عاليا".
تابع
الأكثر قراءة
الدولار يقترب من 10000 ليرة.. من يقف وراء جنونه؟
Lebanon 24
الدولار يقترب من 10000 ليرة.. من يقف وراء جنونه؟
11:00 | 2021-02-22
22/02/2021 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ما حقيقة وفاة المدرب غسان سركيس؟
Lebanon 24
ما حقيقة وفاة المدرب غسان سركيس؟
19:33 | 2021-02-22
22/02/2021 07:33:02
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار فوق الـ9 آلاف ليرة.. إليكم قيمة الحد الأدنى للأجور "الجديدة"
Lebanon 24
الدولار فوق الـ9 آلاف ليرة.. إليكم قيمة الحد الأدنى للأجور "الجديدة"
10:49 | 2021-02-22
22/02/2021 10:49:29
Lebanon 24
Lebanon 24
مدير مستشفى الحريري يزفّ خبراً ساراً عن لقاح "كورونا".. هذا ما قاله
Lebanon 24
مدير مستشفى الحريري يزفّ خبراً ساراً عن لقاح "كورونا".. هذا ما قاله
23:55 | 2021-02-21
21/02/2021 11:55:50
Lebanon 24
Lebanon 24
باسيل سلم "حزب الله" 3 اشياء؟
Lebanon 24
باسيل سلم "حزب الله" 3 اشياء؟
12:43 | 2021-02-22
22/02/2021 12:43:20
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
23:00 | 2021-02-22
الدوري الإنكليزي.. "مان سيتي" يتخطّى "أرسنال" بهدف ستيرلينغ! (فيديو)
21:00 | 2021-02-22
الدوري الإسباني.. "برشلونة" يسقط في فخّ التعادل أمام "قادش"
19:33 | 2021-02-22
ما حقيقة وفاة المدرب غسان سركيس؟
18:00 | 2021-02-22
"إنتر" يحسم "ديربي الغضب" أمام "ميلان" في الدوري الإيطالي! (فيديو)
15:00 | 2021-02-22
"الفتى الذهبي" يضع شروطه على الطاولة.. هذه التفاصيل
12:00 | 2021-02-22
لقطة "كوميدية نادرة".. حكم يتصدى لكرة في طريقها إلى المرمى الخالي! (فيديو)
فيديو
موهبة لبنانية جديدة تشارك في the voice فرنسا (فيديو)
Lebanon 24
موهبة لبنانية جديدة تشارك في the voice فرنسا (فيديو)
21:00 | 2021-02-22
22/02/2021 23:44:55
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو يكشف عن خطط "سامسونغ" السرية لمنافسة "آبل"!
Lebanon 24
فيديو يكشف عن خطط "سامسونغ" السرية لمنافسة "آبل"!
21:00 | 2021-02-22
22/02/2021 23:44:55
Lebanon 24
Lebanon 24
"إنتر" يحسم "ديربي الغضب" أمام "ميلان" في الدوري الإيطالي! (فيديو)
Lebanon 24
"إنتر" يحسم "ديربي الغضب" أمام "ميلان" في الدوري الإيطالي! (فيديو)
18:00 | 2021-02-22
22/02/2021 23:44:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact