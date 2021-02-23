ثنائية رونالدو تعيد يوفنتوس إلى الواجهة أمام كروتوني (صور)

سجل كريستيانو رونالدو هدفين خلال فوز يوفنتوس بملعبه 3-صفر على كروتوني متذيل الترتيب في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، ليصعد حامل اللقب للمركز الثالث أمس الاثنين.

ودخل يوفنتوس اللقاء ببطء حتى تعامل أيقونته رونالدو مع تمريرة أليكس كروس العرضية في الدقيقة 38 وحولها برأسه إلى الشباك، ليضع فريق المدرب أندريا بيرلو في المقدمة.

وبدا رونالدو متعطشا للمزيد وأضاف هدفا ثانيا بالرأس قبل نهاية الشوط الأول، ليستعيد صدارة هدافي المسابقة برصيد 18 هدفا متقدما بهدف واحد على روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان.



وأتيحت الفرص للاعب البالغ عمره 36 عاما لإكمال الثلاثية لكن ويستون ماكيني أضاف الهدف الثالث بتسديدة قوية قرب المرمى محرزا هدفه الرابع في المسابقة هذا الموسم في الدقيقة 66.



