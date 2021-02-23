رياضة

ثنائية رونالدو تعيد يوفنتوس إلى الواجهة أمام كروتوني (صور)

Lebanon 24
23-02-2021 | 09:00
A-
A+
Doc-P-796511-637496613463012579.jpg
Doc-P-796511-637496613463012579.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
سجل كريستيانو رونالدو هدفين خلال فوز يوفنتوس بملعبه 3-صفر على كروتوني متذيل الترتيب في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، ليصعد حامل اللقب للمركز الثالث أمس الاثنين.
 
ودخل يوفنتوس اللقاء ببطء حتى تعامل أيقونته رونالدو مع تمريرة أليكس كروس العرضية في الدقيقة 38 وحولها برأسه إلى الشباك، ليضع فريق المدرب أندريا بيرلو في المقدمة.
 
وبدا رونالدو متعطشا للمزيد وأضاف هدفا ثانيا بالرأس قبل نهاية الشوط الأول، ليستعيد صدارة هدافي المسابقة برصيد 18 هدفا متقدما بهدف واحد على روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان.

وأتيحت الفرص للاعب البالغ عمره 36 عاما لإكمال الثلاثية لكن ويستون ماكيني أضاف الهدف الثالث بتسديدة قوية قرب المرمى محرزا هدفه الرابع في المسابقة هذا الموسم في الدقيقة 66.


والفوز هو الأول ليوفنتوس خلال أربع مباريات بجميع المسابقات، وقفز من المركز السادس إلى الثالث برصيد 45 نقطة بفارق ثماني نقاط خلف المتصدر إنتر وتتبقى مباراة ليوفنتوس.

ويبقى كروتوني في قاع الجدول برصيد 12 نقطة من 23 مباراة بفارق ثماني نقاط عن منطقة الأمان.
المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
12:00 | 2021-02-23
06:00 | 2021-02-23
23:00 | 2021-02-22
21:00 | 2021-02-22
19:33 | 2021-02-22
19:16 | 2021-02-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website