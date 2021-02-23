رياضة

تنس.. انسحاب الرومانية هاليب من بطولة الدوحة!

Lebanon 24
23-02-2021 | 23:00
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أعلن منظمو بطولة الدوحة للتنس، اليوم الثلاثاء، أن الرومانية سيمونا هاليب، المصنفة ثالثة عالمياً، انسحبت من البطولة المقررة في الفترة بين الأول والسادس من آذار المقبل.

ونقل المنظمون على الموقع الرسمي للبطولة في "إنستغرام" تصريحاً للنجمة الرومانية البالغة 29 عاماً جاء فيه: "للأسف قررت الانسحاب... أتلهف بفارغ الصبر للعودة العام المقبل إلى الدوحة".
 
 
وهاليب التي خرجت من الدور ربع النهائي لبطولة أستراليا المفتوحة على يد الأميركية سيرينا وليامز، بعد خروجها من الدور ذاته من دورة "غيبسلاند" الأسترالية التحضيرية لأولى بطولات "الغراند سلام"، لم توضح أسباب قرار انسحابها من البطولة للمرة الثانية توالياً، بعد الأولى العام الماضي، بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس".
 
 
 
 
المصدر: أ ف ب
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