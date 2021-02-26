انتحار مدرب شهير.. بعد اتهامه بإساءة معاملة واعتداء جنسي

عثر يوم الخميس، على جون جيدرت الذي درب فريق الجمباز للسيدات في أولمبياد الولايات المتحدة عام 2012، ميتا بعد اتهامه بـ 24 جناية تتعلق بإساءة معاملة لاعبات الجمباز الشابات.



وكان الرجل، البالغ من العمر 63 عاما، يواجه تهما تشمل الاتجار بالبشر والسلوك الجنسي الإجرامي والكذب، بحسب بيان صادر عن مكتب المدعية العامة في ميشيغان دانا نيسيل، وكان من المتوقع أن يسلم جيدرت نفسه وأن يحاكم بعد ظهر الخميس.

وأضافت نيسيل في بيان: "تم إخطار مكتبي بأنه تم العثور على جثة جون جيدرت في وقت متأخر من بعد ظهر اليوم بعد انتحاره.. هذه نهاية مأساوية لقصة مأساوية لجميع المعنيين".



وقالت نيسيل: "يزعم أن جون جيدرت استخدم القوة والاحتيال والإكراه ضد الرياضيين الشباب الذين جاؤوا إليه لتدريب الجمباز، من أجل منفعة مالية له.. الضحايا يعانون من اضطراب الأكل بما في ذلك الشره المرضي وفقدان الشهية ومحاولات الانتحار وإيذاء النفس والتكيف البدني المفرط وإجبارهم بشكل متكرر على الأداء حتى عند الإصابة، والإيذاء العاطفي الشديد والاعتداء الجسدي بما في ذلك الاعتداء الجنسي".

.@MIAttyGen @dananessel Issues Statement in Response to News of John Geddert's Deathhttps://t.co/hVNau3mHyV pic.twitter.com/plTBFe3zoF — Michigan Attorney General Dana Nessel (@MIAttyGen) February 25, 2021

وحصلت CNN على نسخة من الشكوى، التي تقول إن الجرائم المزعومة تمتد في الفترة من 2008 إلى 2016.